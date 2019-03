Médiá: Trump s Kimom chcú pokračovať v produktívnych rozhovoroch

Americký prezident Donald Trump (uprostred vpravo) hovorí so severokórejským lídrom Kim Čong-unom (uprostred vľavo) počas spoločnej večere v rámci ich stretnutia na summite Severná Kórea - USA v hoteli Metropole v Hanoji 27. februára 2019.

Severokórejská agentúra vo svojej správe vôbec nepíše o problémoch na summite Trumpa s Kimom, ktorý sa skončil predčasne a bez dohody, všíma si agentúra AFP.

Soul 1. marca (TASR) - Severokórejské štátne médiá informujú, že vodca Kim Čong-un a americký prezident Donald Trump sa dohodli, že budú pokračovať v "produktívnych" rozhovoroch. Len niekoľko hodín po predčasne ukončenom summite Trump-Kim priniesla takúto správu severokórejska štátna tlačová agentúra KCNA.



Kim s Trumpom sa podľa KCNA "dohodli, že budú pokračovať v produktívnych rozhovoroch" zameraných na to, aby "prebrali denuklearizáciu Kórejského polostrova a zlepšovanie vzťahov USA so Severnou Kóreou". Severokórejská agentúra vo svojej správe vôbec nepíše o problémoch na summite Trumpa s Kimom, ktorý sa skončil predčasne a bez dohody, všíma si agentúra AFP.



"Predseda Kim a prezident Trump spoločne vyjadrili dôveru v to, že vzťahy Severnej Kórey a USA môžu dosiahnuť prevratné zlepšenia, ak budú s trpezlivosťou a múdrosťou spolupracovať, hoci pred sebou majú ešte mnoho nevyhnutných prekážok," píše KCNA.



Summit Trump-Kim sa konal vo vietnamskej metropole Hanoj v dňoch 27. a 28. februára. Skončil sa predčasne po tom, čo americký prezident podľa vlastných slov rokovania opustil vo chvíli, keď severokórejský vodca Kim údajne žiadal úplné zrušenie amerických sankcií uvalených na KĽDR.



Severokórejský minister zahraničných vecí Ri Jong-ho medzičasom toto Trumpovo tvrdenie poprel a uviedol, že Kim Čong-un žiadal čiastočné, nie úplné zrušenie sankcií výmenou za demontáž svojho najväčšieho jadrového zariadenia v Jongbjone za prítomnosti amerických expertov.