Médiá v USA o Maďarsku: Antidemokratický populista má superväčšinu

Washington 9. apríla (TASR) – Najvýznamnejšie americké médiá si pri informovaní o výsledku parlamentných volieb v Maďarsku neodpustili poznámky o populistickom a protidemokratickom charaktere Viktora Orbána.



"Viktor Orbán, maďarský premiér oddaný protiimigrantskému postoju, bol v nedeľu znovu zvolený po tom, ako jeho pravicová strana Fidezs získala superväčšinu v parlamente. Toto prenikavé víťazstvo pravdepodobne dovolí Orbánovej vláde pokračovať v úpadku demokracie," napísal v nedeľu večer denník Washington Post.



Noviny tiež uviedli, že hlasovanie bolo poľahky najdôležitejšie od pádu komunizmu a bolo vnímané ako obraz stavu demokracie a vlády práva v krajine, ktorá sa v uplynulých rokoch posúvala k autokracii, keďže Orbán schválil drastické zmeny ústavy, pokúsil sa rozobrať systém kontroly a vyváženia a umlčať kritikov, predovšetkým médiá.



"Výsledok – prichádzajúci vo voľbách s vysokou účasťou – potlačil všetky nádeje o existencii opozície v krajine, ktorá v podstate takmer desaťročie bola krajinou jednej strany," napísal Washington Post s tým, že voľby boli zdrvujúcou porážkou ľavicovej opozície snažiacej sa obmedziť Orbánovu moc.



Denník The New York Times napísal, že Orbán získal zásadnú väčšinu, kontrolu nad maďarskou ústavou a ďalej si môže pretvárať krajinu podľa svojej vôle. Orbán podľa novín transformuje bývalého člena sovietskeho bloku z vibrujúcej demokracie na poloautokratický štát pod kontrolou jednej politickej strany.



"Výsledok nie je neočakávaný, berúc do úvahy nejednotnosť opozície a nevyrovnané podmienky na hracom poli, na ktorom bola nútená súperiť," napísali noviny a dodali, že Orbánovo víťazstvo posilní podobných politikov v Európe, napríklad v Poľsku.



Denník The Wall Street Journal zdôraznil Orbánovu protiimigrantskú rétoriku a pripomenul, že americké ministerstvo zahraničných vecí, Európska únia a množstvo mimovládnych skupín v Maďarsku ho obvinili z narastajúceho autoritárstva, obmedzovania slobody médií, vykonávania daňových auditov na politických rivaloch a prijímania zmien vo volebnom zákone, ktoré sú v prospech jeho strany.



"Výsledky volieb sú významným úspechom pre Orbána, ktorý bol kedysi hrdinom západoeurópskych liberálov – za to, ako pomohol vyviesť krajinu z komunizmu a zaradiť ju do klubu demokracií európskeho kontinentu. V týchto dňoch je oslavovaný znovu ožívajúcim nativistickým blokom v Európe, ktorý velebí jeho tvrdý postoj voči imigrácii," napísal denník.



Verejnoprávna rozhlasová stanica NPR uviedla, že Orbán si vo voľbách zabezpečil väčšinu pre svoju populistickú stranu, čo mu dodá odvahu v jeho sporoch s Európskou úniou i v realizácii jeho plánov týkajúcich s utečencov.



"Hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács nám povedal, že nová vláda plánuje tiež uplatniť viac kontroly nad občianskou spoločnosťou," dodala NPR a pripomenula, že vláda už tento rok predložila parlamentu návrh zákona zakazujúceho mimovládne organizácie podporujúce prisťahovalectvo alebo považované za bezpečnostné riziko.



spolupracovníčka TASR Michaela H. Janotová