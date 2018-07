Médiá z okolia thajskej jaskyne vykázali

Chlapci vo veku 11 až 16 rokov a ich 25-ročný tréner sa vydali na prieskum jaskyne, pričom si so sebou vzali baterky na svietenie a jedlo.

Mae Sai 8. júla (TASR) - Thajské autority požiadali v nedeľu médiá, aby opustili priestor okolo vchodu do jaskyne, kde je už dva týždne uväznených 12 chlapcov a ich futbalový tréner, čo podnietilo špekulácie, že záchranná misia by mohla byť bezprostredná, napísala agentúra AP.



Desiatky potápačov prišli v nedeľu ráno k jaskyni.



Thajské úrady v sobotu uviedli, že sa obávajú, že silný monzúnový dážď by čoskoro mohol urobiť záchrannú akciu ešte zložitejšou a že možno bude treba urýchliť záchranu chlapcov a futbalového trénera z čiastočne zaplavenej jaskyne a pomôcť im urobiť riskantné ponory do bezpečia.



Jaskynný komplex Tcham Luang Nang Non v provincii Čiang Rai je štvrtý najrozsiahlejší v Thajsku a rozprestiera sa na ploche desiatich kilometrov.