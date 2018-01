MEDIAN: Zeman zvíťazil vďaka mobilizácii časti nevoličov z prvého kola

Do prieskumu verejnej mienky sa v dňoch 22.-27. januára zapojilo viac ako 1100 respondentov.

Praha 28. januára (TASR) - Staronový český prezident Miloš Zeman dokázal pred rozhodujúcim druhým kolom voľby hlavy štátu zmobilizovať časť občanov, ktorí sa nezúčastnili na voľbách v prvom kole. Naopak, Jiří Drahoš doplatil na fakt, že asi pätina voličov kandidátov podporujúcich ho po prvom kole, v druhom kole jednoducho nevolila.



Vyplýva to z prieskumu agentúry Median, o ktorého záveroch informoval v nedeľu internetový server Novinky.cz.



Podľa rovnakého zdroja Miloša Zemana podporilo aj v druhom kole okolo 90 percent jeho voličov z prvého kola. Navyše však prezident dokázal v ostatnom týždni kampane zmobilizovať i niektorých svojich voličov spred piatich rokov - neúčastníkov prvého kola. Okolo 20-25 percent z nich prišlo do volebných miestností a podporilo úradujúcu hlavu štátu.



Bývalý predseda Akadémie vied ČR Jiří Drahoš naopak získal iba okolo dvoch tretín voličov Pavla Fischera, Michala Horáčka a Marka Hilšera, teda neúspešných kandidátov z prvého kola, ktorí vyzvali svojich stúpencov, aby v druhom kole podporili práve Zemanovho vyzývateľa.



Miloša Zemana podporila väčšina voličov hnutia ANO, českomoravských komunistov z KSČM, Slobody a priamej demokracie (SPD) i Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD). Hlasy dostal aj asi od štvrtiny občanov, ktorí nevolili pri parlamentných voľbách. Naopak, stúpenci iných politických strán mu dali iba 15 percent hlasov. Zeman sa tešil podpore občanov nad 50 rokov bez stredoškolského vzdelania, v závere kampane však oslovil aj mladšie ročníky bez maturity.



Do prieskumu verejnej mienky sa v dňoch 22.-27. januára zapojilo viac ako 1100 respondentov.