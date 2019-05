Medzi obeťami núdzového pristátia lietadla v Moskve sú aj dve deti

V dôsledku tejto tragédie, ktorá sa odohrala na letisku Šeremetievo, bolo na letiskách v Moskve zrušených alebo mešká viac ako sto letov.

Moskva 5. mája (TASR) - Medzi 13 obeťami tvrdého núdzového pristátia lietadla Suchoj Superjet 100 (SSJ) v Moskve sú aj dve deti. Potvrdil to ruský Vyšetrovací výbor, ktorý sa tragédiou zaoberá. V nedeľu večer o tom informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy.



Ruské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že dnešné letecké nešťastie si vyžiadalo aj sedem zranených.



Stav dvoch z nich označujú lekári za vážny. Zranenia ďalších dvoch osôb sú stredne ťažké. Troch ďalších ľudí lekári ošetrili ambulantne, ponúkanú hospitalizáciu odmietli.



V dôsledku tejto tragédie, ktorá sa odohrala na letisku Šeremetievo, bolo na letiskách v Moskve zrušených alebo mešká viac ako sto letov. Časť lietadiel, ktoré mali pristáť na letisku Šeremetievo, presmerovali na Vnukovo či Domodedovo.



Echo Moskvy informovalo, že sústrasť pozostalým vyjadrili ruský prezident Vladimir Putin a premiér Dmitrij Medvedev, ktorý nariadil vznik vládnej vyšetrovacej komisie. Tá už podľa agentúry TASS prikročila k vyšetrovaniu na mieste nešťastia.



Lietadlo SSJ-100 štartovalo z Moskvy a malo letieť do Murmanska. Lietadlo však krátko po štarte vyslalo núdzový signál a posádka sa začala pripravovať na núdzové pristátie.



To sa na prvýkrát nepodarilo. Na druhý pokus lietadlo narazilo na pristávaciu dráhu podvozkom, následne aj nosom. Podľa Echa Moskvy po pristátí začali lietadlu horieť motory. Stroj mal v čase tvrdého núdzového pristátia plné palivové nádrže.



Posádka podľa Echa Moskvy potvrdila, že lietadlo počas letu zasiahol blesk.



Spoločnosť Civilné lietadlá Suchého (GSS) v nedeľu informovala, že dané lietadlo prešlo plánovanou technickou kontrolou naposledy v apríli tohto roku.