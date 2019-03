Medzi ruskými expertmi vyslanými do Venezuely sú aj IT špecialisti

Do Latinskej Ameriky pricestovali ako súčasť vojenského kontingentu.

Caracas/Moskva 27. marca (TASR) - Medzi ruskými špecialistami, ktorých Moskva vyslala do Venezuely, sú aj odborníci na počítačovú bezpečnosť. Do Latinskej Ameriky pricestovali ako súčasť vojenského kontingentu.



Ako v stredu s odvolaním sa na svoj zdroj informovala agentúra Reuters, úlohou kybernetických špecialistov z Ruska je chrániť venezuelského prezidenta Nicolása Madura pred zvrhnutím a vládnu počítačovú infraštruktúru.



Zdroj pre Reuters uviedol, že ruskí experti pricestovali do Caracasu v dvoch lietadlách. Ide o skupinu takmer 100 príslušníkov ruskej armády, ktorým velí generálplukovník Vasilij Tonkoškurov.



Moskva v utorok večer prostredníctvom hovorkyne ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovej deklarovala, že špecialisti z Ruska budú vo Venezuele pôsobiť na základe dohody o vojensko-technickej spolupráci. Ich samotné vyslanie však oficiálne nepotvrdila.



Líder venezuelskej opozície Juan Guaidó, ktorý sa v januári vyhlásil za dočasného prezidenta krajiny, však označil prítomnosť ruských vojakov vo Venezuele za porušenie jej ústavy.



Vo venezuelskom hlavnom meste Caracas pristáli cez uplynulý víkend lietadlá vyslané Ruskom v rámci pokračujúcej vojenskej spolupráce medzi týmito dvoma spojencami. Nemenovaný venezuelský predstaviteľ v pondelok uviedol, že na návštevu Venezuely pricestovali zástupcovia ruských ozbrojených síl, aby prerokovali záležitosti údržby výzbroje, výcviku a stratégie.



Na tento krok Moskvy vzápätí reagoval americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, ktorý vyhlásil, že Spojené štáty sa nebudú "nečinne prizerať", ako Moskva umiestňuje príslušníkov armády vo Venezuele s cieľom podporovať režim prezidenta Nicolása Madura.