Medzi Erdoganom a Netanjahuom prebieha výmena urážok

Jeruzalem 13. marca (TASR) - Tyranom, ktorý masakruje palestínske deti, nazval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v rámci najnovšej diplomatickej prestrelky izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Ten predtým označil Erdogana za diktátora a "tragéda". Píše o tom agentúra AFP.



Verbálny konflikt oboch lídrov sa začal po tom, ako Erdoganov hovorca Ibrahim Kalin ešte v utorok odsúdil Netanjahuovo vyhlásenie, podľa ktorého je Izrael výlučne "národným štátom Židov".



"Odsudzujem tento neslýchaný rasizmus," napísal v tejto súvislosti Kalin po turecky aj po anglicky na svojom Twitteri.



Izraelský premiér na Kalina reagoval v stredu ráno, keď napísal, že "turecký diktátor Erdogan útočí na izraelskú demokraciu, zatiaľ čo jeho väzenia sú preplnené novinármi a sudcami. Aký to vtip!".



Turecký prezident izraelskému premiérovi odpovedal ešte v ten istý deň, keď na verejnom zhromaždení vyhlásil: "Hej, Netanjahu, spamätaj sa! Ty si tyran! Tyran, ktorý masakroval sedemročné palestínske deti!".



Celý incident sa začal odvíjať vtedy, keď izraelská ministerka kultúry Miri Regevová za stranu Likud v televíznom vystúpení varovala voličov, aby nepodporovali hlavného politického rivala tejto strany, pretože ten sa môže spojiť so stranami izraelských Arabov - čo je však podľa AFP veľmi nepravdepodobný scenár.



Na to reagovala prostredníctvom svojho Instagramu izraelská herečka a modelka Rotem Selaová, ktorá napísala: "Kedy, do čerta, niekto v tejto vláde konečne verejnosti povie, že Izrael je štátom všetkých svojich občanov a že všetci ľudia boli stvorení rovní jeden druhému?".



Práve tento Selaovej názor napadol izraelský premiér vyhlásením, ktoré sa stalo rozbuškou najnovšieho incidentu v turecko-izraelských vzťahoch, keď napísal, že "Izrael nie je štátom všetkých svojich občanov. Podľa zákona o národnostiach, ktorý naša vláda prijala, je Izrael výlučne národným štátom Židov".



Vzťahy tureckého prezidenta a izraelského premiéra sú už dlhodobo napäté - okrem iného aj v súvislosti s tým, že Erdogan tradične vystupuje ako hlasný podporovateľ práv Palestínčanov.