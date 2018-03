Medzi zadržanými v Bielorusku je aj líder opozície Statkevič

K jeho zadržaniu došlo v deň, keď sa v Bielorusku konala séria zhromaždení ku Dňu slobody - okrem oficiálne povolených boli aj také, ktoré úrady zakázali.

Minsk 26. marca (TASR) - Bieloruská polícia v nedeľu ráno zadržala opozičného politika Mikalaja Statkeviča, ktorý v roku 2010 v krajine kandidoval aj v prezidentských voľbách. K jeho zadržaniu došlo v deň, keď sa v Bielorusku konala séria zhromaždení ku Dňu slobody - okrem oficiálne povolených boli aj také, ktoré úrady zakázali.



Nedeľňajšie akcie boli pripomienkou 100. výročia vyhlásenia nezávislosti od Ruska z 25. marca 1918. Bieloruská ľudová republika existovala do februára 1919. Toto výročie je v krajine tradične dňom, pri ktorého príležitosti sa oponenti autoritárskej vlády prezidenta Alexandra Lukašenka snažia zorganizovať demonštráciu, píše AP.



V nedeľu sa takéto zhromaždenia konali vo viacerých mestách Bieloruska. Polícia počas nich zadržala asi 100 ľudí, pričom viac ako polovicu z nich v Minsku. Po spísaní protokolov boli prepustení na slobodu, informovala agentúra Interfax s odvolaním sa na úradmi nepovolenú ľudskoprávnu organizáciu Viasna.



Okrem Statkeviča, ktorý mal v pláne zúčastniť sa na úradmi nepovolenom Pochode za dôstojnosť a slobodu, polícia v nedeľu dopoludnia a v predchádzajúcich dňoch "preventívne" zadržala aj ďalších najmenej 30 osôb - medzi nimi sú aj ochrancovia ľudských práv a novinári, dodal Interfax.



Ako informovali bieloruské proopozičné médiá, Statkeviča v nedeľu previezli do väznice v Minsku, kde si odpyká desaťdňový trest straty slobody za jednu z akcií, ktorá sa uskutočnila ešte na jeseň roku 2017. Statkevičova manželka nevylúčila, že vo väzení by mohol stráviť aj dlhší čas, keďže sa voči nemu viedlo aj ďalšie vyšetrovanie, ale v tejto veci súd ešte nerozhodol.