Medzinárodná koalícia oznámila smrť francúzskeho džihádistu Claina

Clain sa stal smutne známym, keď jeho hlas v nahrávke oznamoval zodpovednosť za krvavé teroristické útoky v Paríži z novembra 2015.

Ammán 28. februára (TASR) - Medzinárodná vojenská koalícia vedená Spojenými štátmi vo štvrtok oznámila, že francúzsky džihádista Fabien Clain bol zabitý pri útoku vo východosýrskej dedine Bághúz, ktorá je poslednou baštou extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).



Bezpečnostné zdroje o Clainovej smrti informovali už 21. februára, správa však nebola potvrdená francúzskymi úradmi. Podľa DPA nie je jasné, kedy presne bol džihádista zabitý.



Koalícia na Twitteri napísala, že Clain, známy aj ako abú Ádam al-Faransí, pôsobil v radoch IS.



Francúza v roku 2009 uznali za vinného z napomáhania pri posielaní extrémistov do boja proti americkým silám v Iraku. O šesť rokov neskôr sám odišiel žiť do samozvaného kalifátu Islamského štátu.



Clain sa stal smutne známym, keď jeho hlas v nahrávke oznamoval zodpovednosť za krvavé teroristické útoky v Paríži z novembra 2015.



Ozbrojení muži vtedy pri koordinovaných útokoch na reštaurácie a bary po celom Paríži, na hudobný klub Bataclan a národný štadión zavraždili 129 ľudí.