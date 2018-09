Melania Trumpová navštívi v októbri Ghanu, Malawi, Keňu a Egypt

Prvá dáma USA oznámila svoje plány na recepcii v New Yorku, kde sa koná 73. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených Národov (VZ OSN).

New York 26. septembra (TASR) - Manželka amerického prezidenta Donalda Trumpa Melania v stredu oznámila, že v októbri navštívi Ghanu, Malawi, Keňu a Egypt. Jej cesta po štvorici afrických krajín má prispieť k zlepšeniu života tamojších detí, informovala agentúra AP.



Prvá dáma USA oznámila svoje plány na recepcii v New Yorku, kde sa koná 73. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených Národov (VZ OSN).



Melania Trumpová sa podľa vlastných slov teší na to, že bude môcť v Afrike propagovať svoju novú iniciatívu Be Best (Buďme najlepší). Jej cieľom je podporovať u detí zdravý životný štýl, pozitívne využívanie sociálnych sietí a bojovať proti drogovej závislosti či šikanovaniu na internete.



"Prvý október bude prvým dňom mojej samostatnej cesty po štyroch nádherných a veľmi rozdielnych afrických krajín," povedala Melania niekoľkým desiatkam účastníkov recepcie, ktorá sa konala neďaleko centrály OSN.



Trumpová cestu absolvuje bez svojho manžela Donalda, ktorý tento rok v Afrike zožal kritiku po tom, ako na verejnosť prenikli jeho hanlivé vyjadrenia na adresu afrických krajín. Trumpa tiež čaká kampaň pred novembrovými voľbami do amerického Kongresu. V stredu však zdôraznil, že on a jeho žena milujú Afriku.