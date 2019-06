Mendeľová: Velitelia majú výnimku zo zákona o dekomunizácii Ukrajiny

Reagovalo tým na incident z Charkova, kde v nedeľu skupina ľudí strhla bustu sovietskeho maršala Georgija Žukova, ktorý velil jednotkám Červenej armády v ich útoku na Berlín.

Kyjev 3. júna (TASR) - Ukrajinské vedenie v pondelok upozornilo, že zákon o zákaze komunistických symbolov má výnimku týkajúcu sa sovietskych veliteľov, ktorí sa zúčastnili na boji proti fašistickej okupácii Ukrajiny.



Reagovalo tým na incident z Charkova, kde v nedeľu skupina ľudí strhla bustu sovietskeho maršala Georgija Žukova, ktorý velil jednotkám Červenej armády v ich útoku na Berlín.



Novovymenovaná hovorkyňa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Julija Mendeľová v reakcii na tento incident uviedla, že zničenie busty maršala Žukova je "výsledkom dlhodobej nedomyslenej politiky úradov v humanitárnej oblasti". Táto udalosť je podľa nej dôkazom, že na Ukrajine by bolo vhodné vytvoriť nový mechanizmus na nadviazanie dialógu medzi vládnymi orgánmi a spoločnosťou.



Spomínaný incident sa stal v nedeľu v Charkove, druhom najväčšom meste Ukrajiny, informovala v pondelok tlačová agentúra AP.



Strhnutie pamätníka prišlo uprostred série protestov krajne pravicových a nacionalistických skupín proti organizovaniu schôdze ustanovujúcej novú politickú stranu.



Túto stranu vedú primátori Charkova a Odesy, ktorí boli v minulosti členmi strany Viktora Janukovyča, bývalého ukrajinského prezidenta zosadeného počas protivládnych protestov v roku 2014.



Demonštranti uviedli, že inkriminovaná busta porušovala ukrajinský zákon, ktorý zakazuje komunistické symboly. Zástup stoviek ľudí povzbudzoval hlavných aktérov, ktorí okolo busty uviazali povraz a monument strhli z jeho vysokého podstavca.



Julija Mendeľová nastúpila do funkcie Zelenského hovorkyne v pondelok po tom, ako vyhrala výberové konanie, do ktorého sa prihlásilo 4000 uchádzačov.