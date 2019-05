Meno nového šéfa konzervatívcov a premiéra bude známe do 20. júla

Za favorita na tieto posty je označovaný bývalý britský minister zahraničných vecí Boris Johnson.

Londýn 24. mája (TASR) - Britská Konzervatívna strana v piatok oznámila, že nástupca Theresy Mayovej na čele britskej Konzervatívnej strany i na poste predsedu vlády by mal byť známy do 20. júla, keď sa parlament odoberie na letné prázdniny.



Ako informovala agentúra AFP, za favorita na tieto posty je označovaný bývalý britský minister zahraničných vecí Boris Johnson. Predpokladá sa však, že kandidovať bude viac ako desať vysokopostavených členov Konzervatívnej strany.



Záujem o tieto funkcie okrem Johnsona už prejavili bývalá ministerka práce Esther McVeyová a minister pre medzinárodnú rozvojovú pomoc Rory Stewart.



Predkladanie nominácií by sa malo ukončiť v týždni začínajúcom 10. júna.



Poslanci potom do konca júna vyber spomedzi týchto kandidátov dvoch, o ktorých budú následne hlasovať poslanci parlamentu. Výsledok tohto procesu bude známy skôr, ako sa začnú letné parlamentné prázdniny.



Britská premiérka Theresa Mayová v piatok oznámila, že 7. júna odstúpi z postu šéfky Konzervatívnej strany. Uviedla tiež, že dočasne zostane vo funkcii premiérky, až kým nebude zvolený nový líder konzervatívcov. Ten sa následne stane premiérom, a to aj bez potreby usporiadania parlamentných volieb.



Mayová vo svojom príhovore konštatovala, že bude vždy "hlboko ľutovať", že sa jej nepodarilo zabezpečiť odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie.