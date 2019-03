Meno šéfa Európskej prokuratúry zatiaľ nie je známe

Budúce rokovania sú naplánované na budúci týždeň, 27. marca.

Brusel 20. marca (TASR) - Vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) a Rady EÚ (členské štáty) nedosiahli v stredu dohodu o vymenovaní prvého šéfa vznikajúcej Európskej prokuratúry (EPPO). Budúce rokovania sú naplánované na budúci týždeň, 27. marca.



Kandidátkou Európskeho parlamentu pre post generálnej prokurátorky EPPO je bývalá hlavná protikorupčná prokurátorka v Rumunsku Laura Kövesiová. Členské krajiny na tento post navrhli iného kandidáta - Andresa Rittera z Nemecka. Jeden z nich dvoch sa ujme prvého sedemročného mandátu na čele EPPO.



Trojčlennú skupinu vyjednávačov europarlamentu vedie holandská europoslankyňa Judith Sargentiniová z politickej skupiny Zelení/Európska slobodná aliancia.



Ak rokovacie tímy Európskeho parlamentu a Rady EÚ nedosiahnu dohodu ani 27. marca, ďalšími dátumami týchto rokovaní sú 4. apríl a 10. apríl.



EPPO bude mať sídlo v Luxemburgu a jej úlohou bude vyšetrovať a stíhať korupciu, cezhraničné podvody s DPH a zločiny proti rozpočtu EÚ. Fungovať by mala začať do konca roka 2020. Doteraz EPPO podporilo 22 členských štátov EÚ, ďalšie majú možnosť kedykoľvek sa pridať do tohto mechanizmu posilnenej spolupráce.



Spravodajca TASR Jaromír Novak