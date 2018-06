Merkelová a Conte rokovali v Berlíne o problematike utečencov

Nemecko a Taliansko sa v plnej miere zhodujú v tom, že vonkajšie hranice Európskej únie musia byť zabezpečené lepšie ako doteraz a že sa Frontex musí posilniť.

Berlín 18. júna (TASR) - Nemecko je pripravené podporiť Taliansko pri riešení problému s utečencami, ubezpečila v pondelok večer v Berlíne nemecká kancelárka Angela Merkelová talianskeho premiéra Giuseppeho Conteho.



Podľa jej slov ide aj o to, do akej miery možno túto problematiku riešiť už na severe Afriky, osobitne v Líbyi. Tam by bolo potrebné spolupracovať s utečeneckými organizáciami vrátane Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) či Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM). Je možné, že by sa dali žiadosti o azyl spracovávať už tam, domnieva sa šéfka nemeckej vlády.



Nemecko a Taliansko sa v plnej miere zhodujú v tom, že vonkajšie hranice Európskej únie musia byť zabezpečené lepšie ako doteraz a že sa Frontex musí posilniť. Navyše by sa malo postupovať voči prevádzačstvu a podporovať samotné africké štáty, vyplynulo z kancelárkiných slov.



Merkelová by cestou dvojstranných dohôd s európskymi susedmi rada dosiahla, že by utečenci, ktorí sú registrovaní ako žiadatelia o azyl v iných štátoch, mohli byť odmietaní a odsúvaní už z nemeckej štátnej hranice. Takýto postup by možno pomohol aj v zásadnom spore strán únie CDU a CSU, ktorý stelesňujú odlišné predstavy lídrov oboch subjektov, kancelárky Merkelovej a ministra vnútra Horsta Seehofera.



Nový predseda talianskej vlády loboval v Berlíne za viac solidarity členských štátov Únie pri prerozdeľovaní utečencov na starom kontinente. Zdôraznil, že pre ich spravodlivejšie rozdelenie je potrebný mechanizmus solidarity.



Podľa jeho slov by EÚ mala zmeniť svoju perspektívu. Hranice Talianska sú hranicami Európy, vyhlásil. Doterajšiu prax dublinskej úpravy by Taliansko chcelo nahradiť aplikovaním princípu solidarity, naznačil taliansky premiér.



Conte vyzval na boj proti prevádzačstvu a na efektívnejšiu kontrolu vonkajších hraníc Únie, pričom naznačil, že by migranti mohli žiadosti o azyl podávať už v krajinách pôvodu alebo tranzitných štátoch.