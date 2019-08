Merkelová a Orbán si pripomenú 30. výročie pootvorenia železnej opony

Hovorca kancelárky Steffen Seibert v piatok v Berlíne povedal, že Merkelová vyjadrí úctu Maďarsku za jeho historicky významný príspevok k znovuzjednoteniu Nemecka.

Budapešť 19. augusta (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v pondelok pricestuje na pozvanie predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána do západomaďarského mesta Šopron, v ktorom si spolu pripomenú 30. výročie tzv. Paneurópskeho pikniku - pootvorenia železnej opony na rakúsko-maďarských hraniciach medzi východom a západom Európy.



Hovorca kancelárky Steffen Seibert v piatok v Berlíne povedal, že Merkelová vyjadrí úctu Maďarsku za jeho historicky významný príspevok k znovuzjednoteniu Nemecka. Obaja politici sa zúčastnia na ekumenickej bohoslužbe v miestnom evanjelickom kostole, kde vystúpia aj s prejavom.



Hovorca zdôraznil, že Maďarsko je európskou partnerskou krajinou, s ktorou má Nemecko veľmi intenzívne hospodárske vzťahy. "Je to krajina, ktorej vláda má odlišný názor na migračnú politiku, a táto známa skutočnosť stále pretrváva," poznamenal Seibert.



V sobotu vo svojom týždennom videopodcaste Merkelová poďakovala Maďarsku za to, že v roku 1989 našlo odvahu otvoriť hranice a tým umožnilo ľuďom z bývalej Nemeckej demokratickej republiky (NDR) utiecť na Západ. "Bol to veľmi dôležitý krok v otázke toho, že sme mohli dospieť k pádu (Berlínskeho) múru a potom k nemeckej jednote," uviedla nemecká kancelárka.



Analytička inštitútu Centra pre základné práva (Alapjogokért Központ) Eszter Párkányiová v pondelok vo verejnoprávnej televízii M1 pripomenula, že železná opona bola nielen fyzickou prekážkou, ale aj ideologickou. "Jej demontáž bola prvým momentom odtrhnutia sa od Sovietskeho zväzu," dodala expertka.



Diery v železnej opone podnietili záujem občanov Nemeckej demokratickej republiky (NDR), ktorí začali počas roka 1989 hromadne utekať do Západného Nemecka. Mnohí trávili dovolenky na Balatone a hľadali príležitosť na prechod do Rakúska. Tá sa naskytla napríklad na tzv. Paneurópskom pikniku v Šoprone 19. augusta 1989.



Počas tohto podujatia organizovaného Paneurópskou úniou sa mala na tri hodiny otvoriť pohraničná brána, aby sa mohli účastníci akcie z Maďarska i Rakúska slobodne pohybovať. Otvor v železnej opone však využilo asi 1000 východných Nemcov, ktorí doslova prebehli na Západ.



Hranica medzi Rakúskom a Maďarskom sa definitívne otvorila v noci z 10. na 11. septembra 1989. Len počas troch dní emigrovalo na Západ asi 15.000 východných Nemcov. Nemecký kancelár Helmut Kohl sa o strihaní železnej opony pri Šoprone vyjadril, že vtedy bola odstránená prvá tehla Berlínskeho múru, ktorý sa začal rúcať 9. novembra 1989.