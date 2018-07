Merkelová a Seehofer hľadali riešenie sporu v Schäubleho kancelárii

Kým Seehofer by vracal z nemeckých hraníc migrantov, registrovaných už v inej členskej krajine EÚ, Merkelová unilaterálne riešenie odmieta.

Berlín 2. júla (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová a spolkový minister vnútra Horst Seehofer sa v pondelok popoludní stretli s predsedom Spolkového snemu (Bundestagu) Wolfgangom Schäublem v jeho kancelárii.



Informovala o tom agentúra DPA s tým, že cieľom rozhovoru bolo hľadanie riešenia v spore o budúcu podobe azylovej politiky krajiny.



Merkelová predtým na zasadaní frakcie strán únie CDU/CSU deklarovala pripravenosť na riešenie sporu so šéfom rezortu vnútra, ktorý v nedeľu nevylúčil, že podá demisiu. Kým Seehofer by vracal z nemeckých hraníc migrantov, registrovaných už v inej členskej krajine EÚ, Merkelová unilaterálne riešenie odmieta a preferuje európske riešenie založené na bilaterálnych dohodách s inými štátmi.



Podľa pondelkového vyjadrenia kancelárky treba teraz preskúmať otázku, ako je možné spojiť národné a európske riešenie.



Vedenie oboch sesterských strán zasadne za rokovací stôl o 17.00 h, aby sa pokúsilo nájsť riešenie sporu, ktoré by neohrozilo jednoliatosť po desaťročia trvajúceho úzkeho vzťahu oboch politických subjektov.