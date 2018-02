Berlín a Ankara chcú zintenzívniť vzájomné vzťahy

Na stretnutí so šéfom tureckej vlády hovorila Merkelová aj o prípade nemecko-tureckého novinára Deniza Yücela, ktorý je v Turecku väznený už rok, zatkli ho bez vznesenia obvinení.

Berlín 15. februára (TASR) - Berlín a Ankara chcú opäť zintenzívniť bilaterálne vzťahy po období ich zhoršenia spôsobenom neúspešným pokusom o prevrat v Turecku v júli 2016. Nemecko-turecké vzťahy sú veľmi dôležité najmä z dôvodu členstva oboch krajín v NATO a množstva Turkov žijúcich v Nemecku, povedala vo štvrtok nemecká kancelárka Angela Merkelová na spoločnej tlačovej konferencii s tureckým premiérom Binalim Yildirimom.



Na stretnutí so šéfom tureckej vlády hovorila Merkelová aj o prípade nemecko-tureckého novinára Deniza Yücela, ktorý je v Turecku väznený už rok - zatkli ho v Istanbule vlani 14. februára - bez vznesenia obvinení. Opakovane podľa agentúry DPA zdôraznila, že tento prípad je pre Nemecko "mimoriadne naliehavý".



Yildirim v tejto súvislosti opäť vyjadril nádej, že proces s Yücelom, spravodajcom nemeckého denníka Die Welt, sa začne čoskoro, konkrétny termín však neuviedol. Zdôvodnil to tým, že turecké súdy sú od pokusu o prevrat preťažené.



Záležitosti ako prípad Deniza Yücela by však podľa neho nemali ovplyvňovať bilaterálne vzťahy. "Nechceme, aby tieto a podobné záležitosti poškodili vzťahy medzi Tureckom a Nemeckom," konštatoval Yildirim s tým, že približne tri milióny tureckých občanov žijúcich v Nemecku sú dôležitým mostom medzi oboma krajinami.



Na margo ofenzívy tureckej armády proti kurdským milíciám YPG v severosýrskom regióne Afrín Yildirim povedal, že Turecko chráni bojom proti terorizmu nielen svojich vlastných občanov, ale aj hranice NATO. Zároveň tým bráni prílevu utečencov do Európy a šíreniu teroristických hrozieb do Nemecka a Európskej únie.



Pri téme ofenzívy v Sýrii došlo na tlačovej konferencii k menšiemu incidentu, keď kurdský novinár z portálu BasNews vytiahol niekoľko fotografií zachytávajúcich mŕtve a zranené deti, ukázal ich Yildirimovi a povedal, že ich má od známych z Afrínu. Bezpečnostný personál novinára požiadal, aby zábery odložil. Yildirim sa k nim vyjadril a kurdskému novinárovi odkázal, aby sa nepokúšal manipulovať s ľuďmi, pretože ním prezentované snímky nie sú z Afrínu.