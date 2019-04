Merkelová blahoželala Netanjahuovi k úspechu v parlamentných voľbách

V telefonickom rozhovore trvala na tom, že dvojštátne riešenie je stále relevantné a malo by byť cieľom medzinárodného mierového úsilia.

Berlín 15. apríla (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová zablahoželala v pondelok izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi k úspechu v minulotýždňových parlamentných voľbách, pričom zdôraznila, že je potrebné pracovať na tzv. dvojštátnom riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu.



V telefonickom rozhovore trvala na tom, že dvojštátne riešenie je stále relevantné a malo by byť cieľom medzinárodného mierového úsilia, uviedla podľa tlačovej agentúry AP kancelária šéfky nemeckej vlády. Merkelová tiež vyjadrila ochotu spolupracovať úzko a dôverne s nadchádzajúcou izraelskou vládou.



Netanjahu v závere svojej predvolebnej kampane prisľúbil anexiu niektorých častí okupovaného Predjordánska, čo by bol krok, ktorý by zničil zostávajúce nádeje na palestínsku štátnu suverenitu. Podľa AP išlo z jeho strany o "zúfalý pokus" osloviť svoju pravicovú voličskú základňu, hoci sa v minulosti zdržal plnenia podobných sľubov, daných "v predvečer" volieb. V prípade, že by tentoraz postupoval inak, znamenalo by to "dramatický vývoj", dodáva agentúra.



Izraelský prezident Reuven Rivlin začal viesť v pondelok konzultácie s predsedami všetkých politických strán, ktoré sa v minulotýždňových predčasných voľbách dostali do parlamentu. Od politikov si vypočuje návrhy, koho by mal poveriť zostavením vlády.



Očakáva sa, že tieto konzultácie budú len formalitou a zostavením vlády bude opäť poverený Netanjahu. Spolu s ultraortodoxnými stranami, ktoré Netanjahu označuje za prirodzených spojencov svojej strany Likud (Jednota), bude mať blok pravicových strán v parlamente väčšinu v podobe 65 zo 120 kresiel.