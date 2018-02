Merkelová: Brexit ponúka EÚ možnosť prehodniť finančnú štruktúru

Nemecká kancelárka uviedla, že budúcnosť EÚ bude prioritou jej štvrtého funkčného obdobia za predpokladu, že členovia SPD schvália dohodu o koalícii medzi jej konzervatívcami a sociálnymi demokratmi.

Berlín 22. februára (TASR) - Brexit ponúka Európskej únii (EÚ) príležitosť na rozsiahle prehodnotenie svojej finančnej štruktúry. Vyhlásila vo štvrtok nemecká kancelárka Angela Merkelová v dolnej komore parlamentu, v Bundestagu, deň pred summitom EÚ, ktorý sa bude zaoberať budúcim rozpočtom bloku.



V prejave v Bundestagu uviedla, že budúcnosť EÚ bude prioritou jej štvrtého funkčného obdobia za predpokladu, že členovia SPD schvália dohodu o koalícii medzi jej konzervatívcami a sociálnymi demokratmi.



"Potrebujeme nový začiatok pre Európu," povedala Merkelová a dodala, že nastávajúca diskusia o novom rozpočte 27-členného bloku po odchode Británie v roku 2019, by mohla viesť k niektorým významným zmenám.



"Diskusia o budúcom finančnom rámci je tiež príležitosťou pozrieť sa na financie EÚ ako celku," povedala.



Lídri EÚ budú na piatkovom (23.2.) summite diskutovať o tom, či v rozpočte na sedem rokov (od 2021 do 2027) zvýšia výdavky na spoločnú bezpečnosť, obranu a migráciu.



Nemecko ako najväčšia ekonomika EÚ je aj najväčším čistým prispievateľom do rozpočtu. Berlín uviedol, že je pripravený platiť viac, aj keď niektoré štáty, vrátane Holandska, tvrdia, že menší blok - bez Británie - znamená menší rozpočet.



Merkelová sa snažila ubezpečiť členov jej konzervatívneho bloku, ktorí sú skeptickejší v súvislosti s hlbšou integráciou do EÚ a doplácaním na chudobnejšie členské štáty, zaťažené dlhom.



"Solidarita nemôže byť jednosmerná ulica," vyhlásila. "Pakt stability a rastu zostane kompasom pre Európu," dodala a opätovne zdôraznila, že záväzky a dohľad musia kráčať ruka v ruke pri akejkoľvek reforme eurozóny.



Merkelová v zrejmom odkaze niektorým východoeurópskym členom tiež uviedla, že štrukturálne fondy bloku by mali byť v budúcnosti prepojené s prijatím migrantov. "Pri rozdeľovaní štrukturálnych fondov musíme zabezpečiť, aby kritériá alokácie v budúcnosti odrážali zapojenie mnohých regiónov a obcí do absorpcie a integrácie migrantov," povedala.



Kancelárka, ktorej hrozí, že ju na poste najvplyvnejšieho európskeho lídra nahradí francúzsky prezident Emmanuel Macron, tiež povedala, že EÚ by mala byť ambicióznejšia pri reakcii na rastúce globálne politické a ekonomické tlaky.



"Viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme európske odpovede na naliehavé, veľké otázky našej doby," povedala Bundestagu. Zároveň vyzvala EÚ, aby sa prispôsobila digitálnemu technologickému pokroku a bola tak v budúcnosti ekonomicky konkurencieschopnejšia.



Macron už ponúkol ambicióznu víziu pre Európu, ale musel čakať na odpoveď Nemecka, čiastočne kvôli zdĺhavým snahám Merkelovej o upevnenie vládnej koalície.



Kancelárka zdôraznila, že európska politika bude prioritou novej veľkej koalície so sociálnymi demokratmi, s ktorými vládla už v minulom volebnom období.



"Nemecko môže v dlhodobom horizonte dosiahnuť dobré výsledky len vtedy, ak sa Európe bude dobre dariť," dodala.