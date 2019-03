Merkelová chce do poslednej hodiny bojovať o riadený brexit

Termín brexitu je zatiaľ stanovený na 29. mája. Britský parlament 14. marca hlasoval za to, aby vláda požiadala EÚ o jeho odklad.

Berlín 19. marca (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová chce "do poslednej hodiny" bojovať za to, aby nedošlo k neriadenému odchodu Británie z EÚ. Informovala o tom agentúra AFP.



"Budem bojovať za riadený brexit do poslednej hodiny 29. marca. Nezostáva nám veľa času, ale stále máme niekoľko dní," povedala v utorok Merkelová na konferencii v Berlíne.



Situácia ohľadne brexitu sa podľa nej neustále mení a jej ďalší vývoj sa nedá predvídať. Lídri EÚ sa na tohtotýždňovom summite EÚ (21. a 22. marca) v Bruseli "pokúsia reagovať" na návrhy britskej premiérky Theresy Mayovej, uviedla kancelárka.



Štátny tajomník britského ministerstva pre brexit Kwasi Kwarteng v pondelok uviedol, že Londýn požiada EÚ o odklad termínu ešte pred tohtotýždňovým summitom.



Britskí zákonodarcovia už dvakrát odmietli dohodu o odchode Británie z EÚ, ktorú premiérka Mayová vyrokovala s lídrami Únie.



Hrozí preto neriadený brexit bez akejkoľvek dohody. Pedstavitelia členských krajín EÚ v utorok v Bruseli prijali sériu legislatívnych opatrení, ktoré sú súčasťou príprav na prípadný tvrdý brexit.