Merkelová chce obnoviť európsku misiu na záchranu migrantov na mori

Merkelová počas svojho prvého prejavu po letnej dovolenke obhajovala svoju migračnú politiku z roku 2015 a zachraňovanie utečencov vo vodách Stredozemného mora označila za prikázanie ľudskosti.

Berlín 16. augusta (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová žiada obnovenie štátom organizovanej európskej misie na záchranu utečencov v Stredozemnom mori. Informovali o tom v piatok nemecké médiá s odvolaním sa na agentúru Reuters.



"Určite by bolo dobré, keby sme aj v súčasnosti mali misiu Sophia a štátne plavidlá, ktoré by zachraňovali (migrantov)," povedala Merkelová vo štvrtok večer na slávnostnej ceremónii v Berlíne, ktorá sa konala na počesť bývalej ministerky obrany Ursuly von der Leyenovej. Tá svoju funkciu zložila, aby sa stala šéfkou budúcej Európskej komisie.



Merkelová už v utorok počas svojho prvého prejavu po letnej dovolenke obhajovala svoju migračnú politiku z roku 2015 a zachraňovanie utečencov vo vodách Stredozemného mora označila za "prikázanie ľudskosti". Ako uviedla, téma migrácie bude stále prítomná, pokým sa nestabilizujú pomery v afrických krajinách, odkiaľ sa mnohí ľudia vydávajú na cestu do Európy.



Ako pripomenul denník Süddeutsche Zeitung, v rámci európskej záchrannej misie Sophia boli od roku 2015 v Stredozemnom mori zachránené desaťtisíce migrantov. Momentálne však migrantov na mori zachraňujú výlučne lode súkromných humanitárnych organizácií. Pred niekoľkými mesiacmi bol totiž nasadenie štátnych plavidiel pozastavené pre silný odpor Talianska.



Vo štvrtok dostalo deväť zo 147 migrantov na palube od úradov povolenie opustiť súkromnú záchrannú loď Open Arms a vylodiť sa talianskom ostrove Lampedusa.



Hoci Taliansko ani Malta tejto lodi nepovolili zakotviť pri svojich brehoch, súd v Ríme rozhodol, že môže vstúpiť do talianskych teritoriálnych vôd vzhľadom na stav núdze na palube.



Zneprístupnenie talianskych prístavov pre súkromné záchranárske lode tvrdo presadzuje taliansky minister vnútra Matteo Salvini. Jeho pravicovopopulistická strana Liga Severu v uplynulých dňoch stiahla svoju podporu pre vládnucu koalíciu a spôsobila tak vypuknutie politickej krízy.