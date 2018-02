Merkelová chce zachovať blízke partnerstvo s Britániou aj po brexite

Zdôraznila tiež, že je zvedavá na to, ako si budúce partnerstvo medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom konkrétne predstavuje britská vláda.

Berlín 16. februára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová by chcela aj po brexite zachovať úzke a rovnoprávne partnerstvo medzi EÚ a Britániou. Uviedla to po piatkovej schôdzke s britskou premiérkou Theresou Mayovou v Berlíne.



"Želali by sme si udržanie tohto blízkeho partnerstva a obe strany sa teraz zrejme snažia zistiť, kde by sme mohli nájsť oblasť spoločného záujmu," povedala Merkelová, ktorú citovala BBC.



Zdôraznila tiež, že je "zvedavá" na to, ako si budúce partnerstvo medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom konkrétne predstavuje britská vláda. Vyjadrila nádej, že sa v najbližších mesiacoch podarí nájsť spoločnú reč ohľadne podoby budúcej obchodnej spolupráce, rokovania však podľa nej budú zložité.



Theresa Mayová konštatovala, že by uvítala "odvážne a ambiciózne" obchodné partnerstvo s EÚ a tiež novú bezpečnostnú dohodu. V sobotu vystúpi Mayová s prejavom na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, kde by mala prezentovať svoju víziu budúcej kooperácie medzi Britániou a EÚ v oblasti bezpečnosti.



Britská vláda čelí kritike, že nemá žiadnu víziu ani konkrétnu predstavu o podobe budúcich vzťahov s Bruselom po brexite, ku ktorému má dôjsť v marci 2019. Členovia Mayovej kabinetu sa v súčasnosti snažia túto kritiku odraziť sériou prejavov venovaných problematike brexitu.