Merkelová: Demokracia prináša aj prehry, na tom niet čo skrášľovať

Berlín 25. septembra (TASR) - Neočakávaná zmena na čele parlamentnej frakcie nemeckých strán únie CVDU/CSU vyvolala početné reakcie tamojších politikov. Prinášame niektoré z nich, ktoré sprostredkovala tlačová agentúra DPA.



"Toto je hodina demokracie. V nej jestvujú aj prehry, a na tom niet čo skrášľovať," povedala predsedníčka Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a spolková kancelárka Angela Merkelová, ktorá stratila v dlhoročnom, pri utorkovej voľbe zosadenom šéfovi frakcie Volkerovi Kauderovi významného spolupracovníka v dôležitej funkcii. "Napriek tomu by som chcela, aby frakcia CDU/CSU pracovala aj ďalej úspešne, a preto aj podporím Ralpha Brinkhausa, kde len budem môcť," dodala šéfka spolkovej vlády gratulujúc novozvolenému predsedovi frakcie.



"Pre pani Merkelovú ako spolkovú kancelárku a predsedníčku CDU je to veľká rana...," vyhlásil podpredseda koaličnej Sociálnodemokratickej strany Nemecka Ralf Stegner.



"Myslím si, že je to v každom prípade ďalší krok ku koncu Merkelovej vlády, ktorý zažijeme podstatne skôr ako si dnes predstavujeme," formuloval šéf frakcie opozičnej Alternatívy pre Nemecko (AfD) Alexander Gauland.



"To je začiatok konca tzv. veľkej koalície. Autorita kancelárky v jej vlastnej frakcii je oficiálne zničená," povedal druhý muž frakcie liberálov z FDP Alexander Graf Lambsdorff.



"(Utorková) voľba je vyjadrením toho, že Merkelovej systém sa končí," mienili šéfovia parlamentnej frakcie opozičnej strany Ľavica Sahra Wagenknechtová a Dietmar Bartsch.



"Je to signál, ako hlboko je celkovo rozhádaná únia CDU/CSU, ktorej v jadre došli idey ako vládnuť ďalej v tejto krajine," mienil šéf frakcie nemeckých zelených Anton Hofreiter.



Novým predsedom parlamentnej frakcie nemeckých strán únie CDU/CSU sa v utorok v Berlíne stal prekvapujúco Ralph Brinkhaus (50). Vyzývateľ dlhoročného šéfa klubu poslancov Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a Kresťanskosociálnej únie (CSU) a blízkeho spolupracovníka kancelárky Angely Merkelovej, Volkera Kaudera (69), vyhral tajné voľby pomerom hlasov 125:112 pri dvoch zdržaniach sa.



Samotný Brinkhaus netajil obrovskú radosť z volebného triumfu, ktorý prekvapil podľa vlastných slov aj lídra Kresťanskosociálnej únie (CSU) Horsta Seehofera či šéfa poslaneckej skupiny tejto strany Alexandra Dobrindta. Obaja podobne ako kancelárka Merkelová podporovali vo voľbách doterajšieho šéfa frakcie Volkera Kaudera. Zdôraznili však, že výsledok treba rešpektovať a zablahoželali Kauderovmu nástupcovi vo funkcii.