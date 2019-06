Merkelová dostala počas prijatia Zelenského triašku

Merkelová sa začala celá viditeľne triasť v okamihu, keď spolu so Zelenským stáli pri teplote 28 stupňov Celzia na pódiu pred jej úradom počas zvukovej nemeckej hymny.

Berlín 18. júna (TASR) - Počas utorňajšieho privítania nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Berlíne dostala nemecká kancelárka Angela Merkelová nečkane triašku. Píše o tom agentúra AP.



Po odznení hymien už Merkelová vyzerala lepšie a so Zelenským rýchlo vošla po červenom koberci do budovy.



Asi o hodinu sa neskôr Merkelová, ktorá v júli oslávi 65. narodeniny, na tlačovej konferencii so Zelenským v reakcii na otázku novinára, ktorý sa jej spýtal, či to, že sa triasla, je dôvodom na znepokojenie, usmiala a odpovedala, že sa už cíti dobre.



"Už som vypila aspoň tri poháre vody. To mi zjavne chýbalo. Takže som v poriadku," uviedla.



Agentúra DPA napísala, že to nebolo prvýkrát, čo sa Merkelová počas teplého dňa triasla pri podobnej príležitosti, neuviedla však, kedy sa tak stalo. Dôvodom mal byť vtedy tiež nedostatočný príjem tekutín.



V roku 2014 musela Merkelová po tom, ako jej prišlo nevoľno, na poslednú chvíľu posunúť rozhovor v televízii na neskôr. Jej hovorca však vtedy povedal, že keď niečo zjedla a napila sa, bola schopná televízii rozhovor poskytnúť.



Či má Merkelová, ktorá je kancelárkou od roku 2005, nejaké zdravotné problémy, nie je verejne známe, keďže v Nemecku zverejňovanie takýchto informácií podlieha prísnym pravidlám.