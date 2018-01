Merkelová podporila plán Bulharska hostiť stretnutie EÚ-Turecko

Borisov doplnil, že zmienené rokovanie môže tiež vyriešiť obavy Turecka v súvislosti so sumami, ktoré mu má EÚ vyplatiť v súlade s dohodou o zastavení migrantov.

Sofia 20. januára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová privítala v sobotu plán Bulharska hostiť pracovné stretnutie medzi predstaviteľmi Európskej únie a Turecka s cieľom zlepšiť vzájomné v súčasnosti zmrazené vzťahy či pripraviť pôdu pre usporiadanie spoločného summitu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Bulharsko, ktoré aktuálne drží rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ, pripravuje stretnutie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a lídrami EÚ Jeanom-Claudom Junckerom, Donaldom Tuskom a Antoniom Tajanim, ktoré by sa malo uskutočniť v meste Varna na pobreží Čierneho mora, oznámil v sobotu novinárom bulharský premiér Bojko Borisov.



"Toto stretnutie bude dobrou príležitosťou porozprávať sa s tureckým prezidentom o všetkých témach," zhodnotila Merkelová na spoločnej tlačovej konferencii s Borisovom v Sofii.



Borisov doplnil, že zmienené rokovanie môže tiež vyriešiť obavy Turecka v súvislosti so sumami, ktoré mu má EÚ vyplatiť v súlade s dohodou o zastavení migrantov. Problematické sú aj napäté diplomatické vzťahy Ankary s niektorými veľkými európskymi krajinami ohľadne situácie ľudských práv v Turecku.



K zmrazeniu prístupových rokovaní Turecka s EÚ došlo v decembri 2016.



Merkelová podnikla krátku návštevu Bulharska, aby tam s Borisovom prebrala priority bulharského predsedníctva v Rade EÚ, ktorého sa Sofia ujala od začiatku tohto kalendárneho roka. Jej agendu tvoria migračné a azylové reformy, integrácia krajín západného Balkánu do EÚ a vzťahy EÚ s Tureckom.



"Perspektívu vstupu krajín západného Balkánu tu vidíme," pripustila Merkelová, ktorú citovala agentúra DPA. Zdôraznila však, že kandidátske krajiny musia splniť prísne prístupové podmienky.