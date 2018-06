Merkelová: Európsku dohodu o migrácii na tomto summite neuzavrieme

Členské štáty EÚ vedú spor, ako zvládnuť prílev migrantov smerujúcich do Európy.

Berlín 26. júna (TASR) - Celoeurópske riešenie problému migrácie sa na nadchádzajúcom summite lídrov Európskej únie, ktorý sa bude konať koncom tohto týždňa v Bruseli, ešte nedosiahne. Konštatovala to v utorok nemecká kancelárka Angela Merkelová s tým, že bude medzitým pokračovať v úsilí o uzatváranie dočasných dvojstranných alebo trojstranných dohôd riešiacich problematiku migrácie.



"Riešenie pre celý azylový balík, a to pre všetkých sedem smerníc, do piatka nebude," povedala nemecká kancelárka v Berlíne po rozhovoroch, ktoré viedla s novým španielskym premiérom Pedrom Sánchezom.



Dodala, že čas na dopracovanie potrebujú dve z týchto smerníc.



"Z tohto dôvodu som hovorila o spolupráci so štátmi, ktoré sú ochotné pristúpiť na všetky dimenzie migračnej politiky - španielsky premiér hovoril o vonkajšej dimenzii a ja som hovorila o vnútornej dimenzii, v tomto duchu budeme mať v najbližších dňoch ďalšie rokovania," vysvetlila Merkelová, ktorú citovala agentúra Reuters.



Členské štáty EÚ vedú spor, ako zvládnuť prílev migrantov smerujúcich do Európy. Migračná problematika bude dominovať na summite lídrov EÚ, ktorý sa bude konať v Bruseli vo štvrtok a piatok (28.-29.6.).