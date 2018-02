Merkelová hľadala spoločnú reč s poľským premiérom

Nemecká kancelárka po schôdzke pripustila, že sa s Morawieckým nezhodla vo viacerých otázkach.

Varšava 16. februára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová a poľský premiér Mateusz Morawiecki sa počas piatkovej schôdzky v Berlíne pokúšali zmierniť napätie vo vzťahoch oboch krajín.



Obaja politici podľa agentúry AP priznali, že medzi Berlínom a Varšavou pretrvávajú názorové rozpory, napríklad v otázke kvót na prerozdeľovanie migrantov v rámci EÚ, ktoré poľská vláda odmieta. Rozdielne pohľady majú aj na projekt plynovodu Nord Stream 2, ktorý by mal viesť z Ruska do Nemecka po dne Baltického mora.



Nemecká kancelárka po schôdzke pripustila, že sa s Morawieckým nezhodla vo viacerých otázkach, "predovšetkým na otázke utečencov". Existuje však niekoľko oblastí potenciálnej spolupráce, napríklad pri zlepšovaní ochrany vonkajších hraníc EÚ a posilňovaní spoločnej európskej obrany. Obaja politici tiež považujú za dôležité, aby sa pomoc utečencom prioritne poskytovala v migračných centrách blízko ich domovských krajín.



"Je mnoho vecí, ktoré by sme mohli robiť lepšie, ale v ceste stále zostáva veľa prekážok," povedala Merkelová po svojom prvom stretnutí s novým poľským premiérom. Ocenila pritom rozvíjajúcu sa ekonomickú spoluprácu medzi oboma krajinami.



Merkelová tiež vyjadrila presvedčenie, že súčasné rozhovory medzi Varšavou a Európskou komisiou, ktorá sa obáva o osud právneho štátu v Poľsku, sú "na dobrej ceste".



Morawiecki neskôr vystúpil s prejavom o budúcnosti Európy na pôde berlínskej Körberovej nadácie. Okrem iného v ňom uviedol, že by ocenil obnovenie takzvaného Weimarského trojuholníka, platformy politickej spolupráce Poľska, Nemecka a Francúzska.



Morawiecki následne ešte v piatok odcestoval z Berlína na bezpečnostnú konferenciu do Mníchova.