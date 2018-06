Merkelová i Macron sú spokojní s výsledkami rokovaní v Bruseli

Na margo nadchádzajúceho rakúskeho predsedníctva v EÚ Merkelová poznamenala, že Viedeň čaká teraz veľký počet úloh.

Brusel/Berlín/Paríž/Viedeň 29. júna (TASR) - Nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová privítala dohodu členských krajín EÚ o migračnej politike s netajenou radosťou a optimizmom.



Podľa jej slov čaká síce Úniu mnoho práce pri prekonávaní rôznorodých pohľadov, avšak dobrým posolstvom je schválenie spoločného textu. Na margo nadchádzajúceho rakúskeho predsedníctva v EÚ Merkelová poznamenala, že Viedeň čaká teraz veľký počet úloh.



Vo vyhlásení z Bruselu nechýba pasáž o tzv. sekundárnej migrácii, ktorá by mala nemeckej kancelárke podľa pozorovateľov pomôcť vyriešiť vnútrokoaličný nemecký spor o predmetnej problematike. Merkelová tak s prísľubom vlád všetkých členských krajín Únie, že vytvoria potrebné administratívne a legislatívne predpoklady na zastavenie vnútornej migrácie v rámci EÚ, bude môcť vyjsť v ústrety Kresťanskosociálnej únii (CSU) spolkového ministra vnútra Horsta Seehofera.



Spokojnosť s výsledkami rokovaní o migrácii vyjadril aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Je jasné, že pri zriaďovaní záchytných utečeneckých centier mimo územia EÚ bude potrebné rešpektovať suverenitu daných krajín. Predmetné plány by mala vypracovať teraz Európska komisia, vyplynulo zo slov najvyššieho francúzskeho predstaviteľa.



Macron konštatoval, že sa účastníci dohodli na úplne inom prístupe. Lepšie sa hájime a viac spolupracujeme, poznamenal zdôrazniac, že všetky narýchlo pripravené riešenia, ktoré spočívali v presadzovaní presídľovania osôb do tretích krajín, patria už minulosti.



Rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz označil rozhodnutie o zriadení utečeneckých centier mimo územia Európskej únie, označených v dokumente ako vyloďovacie platformy, za "veľmi podstatný krok". Súčasne pripomenul, že teraz bude dôležitá plynulá realizácia tejto myšlienky v praxi, pričom konštatoval, že už v súčasnosti jestvuje dobrá spolupráca s Egyptom a Líbyou. Viaceré severoafrické štáty však už vyhlásili, že podobné centrá na svojom území nechcú. Veľmi dobrou myšlienkou sú podľa Kurza aj dobrovoľné hotspoty na území EÚ.



Kurz chce počas nadchádzajúceho predsedníctva alpskej republiky zvýšiť tlak na realizáciu záverov summitu EÚ o migrácii. Neráta sa totiž text, ktorý sa prijme, ale to, či sa uplatní v praxi, zdôrazni apelujúc na všetkých zainteresovaných, aby sa o to pričinili.



V príspevku pre najnovšie vydanie nemeckého týždenníka Focus Sebastian Kurz varoval pred rozpadom Európskej únie. Podľa jeho názoru by Brusel mal byť zdržanlivý pri témach, o ktorých môžu členské krajiny alebo regióny rozhodnúť sami lepšie. "Ak vznikne dojem, že jestvujú členovia prvej a druhej triedy, potom sa naša EÚ ocitne vo vážnom ohrození," konštatoval a zdôraznil význam vzájomného rešpektu v rámci spoločenstva. "Iba tak má tento projekt budúcnosť", podčiarkol.