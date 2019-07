Merkelová i Steinmeier dovolenkujú v Južnom Tirolsku

Podľa informácií prevzatých z agentúry ANSA priletela 65-ročná šéfka nemeckej vlády v skorých popoludňajších hodinách do rakúskeho Innsbrucku, odkiaľ sa presúvala do obce Sulden (Solda).

Bolzano 30. júla (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vycestovala v pondelok do severotalianskeho regiónu Južné Tirolsko, aby tam trávila tohtoročnú letnú dovolenku. Tlačová agentúra DPA to uviedla s odvolaním sa na správy talianskych médií.



Podľa informácií prevzatých z agentúry ANSA priletela 65-ročná šéfka nemeckej vlády v skorých popoludňajších hodinách do rakúskeho Innsbrucku, odkiaľ sa presúvala do obce Sulden (Solda) v časti Južného Tirolska známej ako Vinschgau. Tú navštevuje už roky spolu s manželom Joachimom Sauerom (70), aby sa venovali horskej turistike, hoci vlani takúto dovolenku vynechala.



K Merkelovej dovolenkovým aktivitám nebolo vydané žiadne oficiálne vyhlásenie, pripomenula DPA.



V Južnom Tirolsku, ktoré je súčasťou severotalianskej provincie Tridentsko-Horná Adiža, sa v súčasnosti nachádza aj nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier (63). Ten tradične trávi letnú dovolenku v obci Ritten (Renon) neďaleko Bolzana. Tam sa ešte v piatok stretol so šéfom juhotirolskej samosprávy Arnoldom Kompatscherom.