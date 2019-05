Merkelová jasne odmietla Orbánov návrh, aby sa EPP otvorila Salvinimu

Na opakovanú otázku, či nebude EPP spolupracovať so Salviniho stranou alebo s podobnými zoskupeniami, Merkelová reagovala, že je zrejmé, že ide o strany s markantne odlišnými postojmi.

Budapešť/Berlín 16. mája (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová odmietla návrh predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, podľa ktorého by sa Európska ľudová strana (EPP) mala otvárať pravicovo-populistickej strane Liga Severu Mattea Salviniho.



Podľa spravodajského servera 24.hu na otázku nemeckého denníka Süddeutsche Zeitung, či si dokáže predstaviť približovanie európskych ľudovcov s talianskou Ligou Severu, kancelárka povedala iba stručné "nie".



Na opakovanú otázku, či nebude EPP spolupracovať so Salviniho stranou alebo s podobnými zoskupeniami, Merkelová reagovala, že je zrejmé, že ide o strany s markantne odlišnými postojmi, čo sa prejavuje napríklad v otázke migrácie.



Orbán po schôdzke so Salvinim v Budapešti 2. mája opätovne varoval pred tým, aby sa EPP spájala s ľavicou, ktorá presadzuje migráciu a ktorá podľa Salviniho chce uškodiť európskemu ľudu.



Maďarský premiér podotkol, že EPP nie je otvorená spolupráci so Salvinim a s jeho alianciou krajne pravicových strán. Európa ale v eurovoľbách podľa Orbána rozhodne o tom, či bude podporovať prisťahovalectvo, alebo nie.



Na novinársku otázku, či chce Orbánova strana Fidesz zostať členom EPP, maďarský ministerský predseda povedal iba toľko, že ak sa EPP bude viazať k ľavici, potom si tam Fidesz ťažko nájde miesto. "EPP by mala byť otvorená pravici, mala by sa otvoriť smerom k Salvinimu," dodal Orbán.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)