Merkelová: Ľudia, ktorí prichádzajú, nie sú zvýhodňovaní pred domácimi

Trier 8. októbra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa usilovala v pondelok rozptýliť obavy časti verejnosti pred údajným zvýhodňovaním utečencov pred domácimi obyvateľmi. Stalo sa tak pri stretnutí s občanmi v Triere, ktoré bolo súčasťou série podobných dialógov prebiehajúcich v Nemecku už od mája.



"Ľudia, ktorí k nám prichádzajú nie sú zvýhodňovaní pred tými, ktorí tu už žijú," vyhlásila šéfka spolkovej vlády a zdôraznila, že nikomu sa ani nič nekrátilo. Opak je pravdou, dodala a ilustrovala to na príklade zvýšenia dôchodkov. Ani obavy tohto druhu neposkytujú oprávnenie pre nenávisť, zdôraznila Merkelová.



Kancelárka apelovala na Európu, aby spoločnými silami rýchlejšie konala v oblasti ekonomiky a výskumu a dobehla omeškanie v týchto sférach. Podčiarkla, tiež že bez zomknutia síl s ďalšími európskymi štátmi sa tieto veľké úlohy nepodarí splniť.



Merkelová tiež varovala pred opätovným nástupom nacionalizmu. "Európa by mala brániť spoločné hodnoty. Migrácia by sa mala usmerňovať v súlade s našimi záujmami. Ide o to, aby sme jasne ukázali našu humanitárnu tvár," citovala kancelárku tlačová agentúra DPA.