Merkelová si vybrala nových ministrov do koaličnej vlády

Berlín 25. februára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vypočula požiadavky svojich kritikov a rozhodla sa pre výrazne omladenú zostavu, pokiaľ ide obsadenie postov v budúcej koaličnej vláde, ktoré pripadnú jej Kresťanskodemokratickej únii Nemecka (CDU). Agentúra DPA to uviedla po tom, ako prenikli na verejnosť mená vybraných ministrov, ktoré Merkelová v nedeľu predstavila členom straníckeho predsedníctva počas zasadnutia v Berlíne.



Podľa zdrojov DPA sa má stať novým ministrom zdravotníctva 37-ročný Jens Spahn, doterajší štátny tajomník v rezorte financií. Vedenie Úradu spolkovej kancelárky má prevziať jej 45-ročný blízky spolupracovník Helge Braun, zatiaľ čo ministerstvo pôdohospodárstva a výživy zrejme pripadne takisto 45-ročnej Julii Klöcknerovej, dlhoročnej poslankyni a šéfke krajinskej organizácie CDU v Porýní-Falcku.



Ako budúcu spolkovú ministerku školstva a výskumu zdroje z predsedníctva CDU menovali 46-ročnú poslankyňu Bundestagu Anju Karliczekovú, ktorá pochádza zo Severného Porýnia-Vestfálska a v minulosti pôsobila v oblasti hotelierstva.



Omladenie a vynovenie straníckych i vládnych štruktúr požadovali od Merkelovej predovšetkým mladí, ale aj konzervatívnejší členovia CDU. Predpokladá sa však, že väčšinu členov CDU v novom vládnom kabinete by mohli naďalej tvoriť dôverníci straníckej predsedníčky a pokračujúcej kancelárky.



Popri uvedených zmenách je známe aj to, že 59-ročná spolková ministerka obrany Ursula von der Leyenová, ktorá bola v ostatnom období tvrdo kritizovaná, má zostať na svojom poste. Rezort hospodárstva by mal pripadnúť jej rovesníkovi Petrovi Altmaierovi, doterajšiemu šéfovi Úradu spolkovej kancelárky a ministrovi pre mimoriadne úlohy.



Definitívnu zelenú obnoveniu tzv. veľkej koalície, na ktorom sa niekoľko mesiacov po vlaňajších voľbách dohodli Merkelovej Kresťanskodemokratická únia Nemecka (CDU), sesterská Kresťansko-sociálna únia Bavorska (CSU) a Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), musia dať radoví sociálni demokrati, zúčastňujúci sa do budúceho týždňa na vnútrostraníckom hlasovaní.



Ešte v pondelok má o koaličnej zmluve hlasovať približne 1000 delegátov na mimoriadnom sneme CDU, ktorého súčasťou bude aj schválenie vymenovania doterajšej sárskej premiérky Annegret Krampovej-Karrenbauerovej za novú generálnu tajomníčku strany.