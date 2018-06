Merkelová: Minisummit o migrácii ukázal, že je veľa dobrej vôle

Vyhlásila to na záver tzv. minisummitu. Merkelová zdôraznila, že utečenci si nemôžu "vyberať, ktorá krajina EÚ bude spracúvať ich žiadosti o azyl".



Brusel 24. júna (TASR) - Neformálne zasadnutie lídrov 16 štátov EÚ na tému azylovej a migračnej politiky, ktoré sa konalo v nedeľu v Bruseli, prinieslo "veľa dobrej vôle" hľadať spoločné riešenia. Na záver tzv. minisummitu to vyhlásila nemecká kancelárka Angela Merkelová.



"Budeme pokračovať v práci na vyriešení týchto problémov v nadchádzajúcich dňoch - pred zasadnutím Európskej rady i po ňom," citovala šéfku nemeckej vlády agentúra DPA. Merkelová pritom narážala na budúcotýždňový riadny summit EÚ v Bruseli.



"Bolo tu dnes veľa dobrej vôle a odhliadnuc od niekoľkých nezhôd sa preukázala veľká jednota," dodala Merkelová. Prítomní lídri sa podľa nej zhodli na tom, že EÚ by mala podniknúť kroky na obmedzenie nelegálnej migrácie a ochranu vonkajších hraníc, ako aj na tom, že zodpovednosť za jednotlivé stránky tohto problému musia zdieľať "všetky krajiny".



Merkelová v tejto súvislosti zdôraznila, že utečenci si nemôžu "vyberať, ktorá krajina EÚ bude spracúvať ich žiadosti o azyl".



Španielsky premiér Pedro Sánchez po nedeľňajšom neformálnom zasadnutí uviedol, že prítomní lídri neprijali žiadne konkrétne rozhodnutia, zhodli sa však na tom, že je potrebné spoločné riešenie otázok spojených s migráciou. "Myslím si, že to bol dobrý krok vpred. Všetci súhlasili s tým, že treba mať európsku víziu, spoločnú zodpovednosť za spoločnú výzvu," citovala jeho vyjadrenie DPA.



Taliansky premiér Giuseppe Conte na záver minisummitu povedal, že sa vracia do Ríma "potešený", keďže debata o migrácii v EÚ sa začína uberať "správnym smerom".



Talianska populistická vláda predložila pri tejto príležitosti vlastný desaťbodový plán riešenia migrácie. Jeho súčasťou je podľa DPA zrušenie tzv. dublinského systému, na základe ktorého má byť za azylové konanie v EÚ zodpovedný prvý členský štát, na ktorého územie predmetný utečenec vstúpil, aj zlepšenie prerozdelenia utečencov, zabezpečenie ochrany vonkajších hraníc či zriadenie utečeneckých centier v tranzitných krajinách.



Merkelová ešte pred začiatkom nedeľňajších rokovaní v Bruseli upozornila, že ani na budúcotýždňovom summite EÚ sa zrejme nepodarí nájsť "celkové riešenie problému migrácie". V záležitosti sekundárnych presunov žiadateľov o azyl v rámci EÚ je podľa nej potrebné dosiahnuť "bilaterálne alebo trilaterálne dohody" medzi jednotlivými členskými štátmi, ktoré budú prospešné pre všetky strany.



Prebiehajúce zasadnutie zvolal predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker po tom, ako v Nemecku vypukol spor medzi Merkelovou a predstaviteľmi koaličnej Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU), ktorí chcú pristúpiť k vracaniu časti migrantov priamo zo štátnych hraníc. Merkelová presadzuje "európske" riešenie tohto problému, na čo dostala od vedenia CSU čas do konca júna.



Merkelová označila nedeľňajšie stretnutie iba za "prvú výmenu", pričom však považuje za dôležité, dosiahnuť uvedené dohody medzi členskými štátmi EÚ už v najbližších dňoch.