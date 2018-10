Merkelová: Musíme obnoviť dôveru občanov v aktérov politickej scény

Podľa Merkelovej slov voľby v Bavorsku ukázali, že ani tie najlepšie ekonomické ukazovatele a plná zamestnanosť nestačili.

Görlitz/Berlín 15. októbra (TASR) - Nemecký spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier je presvedčený, že politické strany budú po krajinských voľbách v Bavorsku pristupovať k ich výsledkom, ktoré sú, ako naznačil, odrazom veľkých zmien. Najvyšší nemecký ústavný činiteľ to vyhlásil v pondelok pri návšteve závodu Siemens v saskom meste Görlitz.



Podľa Steinmeiera by teraz zodpovední z jednotlivých politických strán mali spoločne prediskutovať dôsledky, ktoré z výsledkov bavorských volieb vyplývajú pre spolkovú republiku. Osobne chápe, že verejnosť sleduje volebné výsledky so záujmom, časť s radosťou, časť s obavami.



Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.



Nemecká spolková kancelárka a predsedníčka Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Angela Merkelová sa chce vo svetle zlého volebného výsledku sesterskej Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU) v krajinských voľbách intenzívnejšie usilovať o obnovenie stratenej dôvery občanov v aktérov politickej scény a v prácu vládneho kabinetu. Vyplýva to z jej slov na podujatí Spolkového zväzu pre veľkoobchod, zahraničný obchod a služby v Berlíne.



Podľa Merkelovej slov voľby v Bavorsku ukázali, že ani tie najlepšie ekonomické ukazovatele a plná zamestnanosť nestačili. Dodatočne treba priznať, že v uplynulých 12 mesiacoch sa stratilo mnoho dôvery, pripustila a dodala, že občania očakávajú spoločný postup strán únie CDU/CSU.



V nedeľňajších voľbách do 180-členného bavorského krajinského snemu získala CSU 37,2 percenta hlasov, čo je o viac ako 10 percentuálnych bodov menej ako vo voľbách v roku 2013. Vyplýva to z oficiálnych volebných výsledkov zverejnených v pondelok ráno po sčítaní všetkých platných hlasov.



Druhou najúspešnejšou stranou v týchto bavorských voľbách sa stali Zelení, ktorí získali 17,5 percenta hlasov, čím si oproti predchádzajúcim voľbám polepšili o približne desať percent.



Ešte pred pravicovo-populistickou Alternatívou pre Nemecko (AfD) sa podľa predbežných konečných výsledkov umiestnil najpravdepodobnejší koaličný partner CSU v budúcej bavorskej krajinskej vláde - zoskupenie Freie Wähler so ziskom 11,6 percenta hlasov.