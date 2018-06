Merkelová napriek tlaku nemieni ustúpiť v názore na azylovú politiku

Kancelárka však napriek značnému tlaku CSU odmieta jednostranné kroky.

Berlín 14. júna (TASR) - Nemeckú spolkovú kancelárku Angelu Merkelovú posilnili zväčša pozitívne reakcie straníckych kolegov z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) na jej smerovanie hľadania európskeho riešenia problémov v azylovej oblasti. Podľa vlastných slov by chcela dva týždne, ktoré zostávajú do summitu Únie v Bruseli, využiť na preskúmanie možností uzavretia dvojstranných dohôd s krajinami najviac vystavenými migračnému tlaku.



Merkelová v záverečnom vystúpení na mimoriadnom rokovaní parlamentnej frakcie CDU v Berlíne vo štvrtok po niekoľkých hodinách ubezpečila, že po summite v Bruseli bude bilancovať a informovať o stave rokovaní aj zákonodarcov. Súčasne pripustila, že jej zámery sú odvážne.



Na otázku, čo by sa stalo, ak by predseda CSU, spolkový minister vnútra Horst Seehofer v rámci svojich kompetencií nariadil vracanie migrantov zo štátnych hraníc, sa vo frakcii ozývali zdržanlivé reakcie. CSU nemožno takémuto postupu zabrániť, zhodli sa viacerí účastníci rokovania.



Kancelárka však napriek značnému tlaku CSU odmieta jednostranné kroky a opakovane sa aj vo štvrtok prihlásila k celoeurópskemu riešeniu a ako ústretový krok kolegom z CSU ešte k skúmaniu možnosti uzavrieť dvojstranné dohody s najviac zasiahnutými krajinami.



Medzi viacerých koaličných i opozičných politikov, ktorí adresovali vo štvrtok apely a výzvy kancelárke Merkelovej, sa zaradila aj šéfka frakcie opozičnej strany Ľavica Sahra Wagenknechtová, ktorá šéfku spolkovej vlády vyzvala s ohľadom na nezmieriteľný spor s CSU na ukončenie pôsobenia jej koalície.



Strany únie CDU/CSU podľa jej názoru evidentne nie sú ďalej schopné vládnuť, pričom sa rozkladajú na otvorenej scéne. Merkelová by z toho mala vyvodiť dôsledky a ušetriť tak občanom pokračovanie tejto trúchlohry.



Väčšina občanov spolkovej republiky je podľa výsledkov aktuálneho prieskumu verejnej mienky Infratest dimap pre prvý program nemeckej verejnoprávnej televízie ARD proti tomu, aby na nemecké územie mohli vstúpiť utečenci bez dokumentov totožnosti.



Až 62 percent oslovených sa v prieskume vyjadrilo za ich vracanie zo štátnej hranice.



Celkove 86 percent respondentov preferuje dôsledné deportácie odmietnutých žiadateľov o azyl zo spolkovej republiky.



Zriadenie centier, ktoré by slúžili ako dočasné útočiská pre migrantov a žiadateľov o azyl, z ktorých by tých odmietnutých priamo vyhosťovali, považuje za dobré riešenie 61 percent oslovených Nemcov.



Spokojnosť s pôsobením súčasnej nemeckej koaličnej vlády všeobecne vyjadrilo 37 percent ľudí, čo je oproti predchádzajúcemu mesiacu nárast o tri percentné body, naďalej však väčšina 63 percent respondentov nie je menej alebo vôbec spokojná s prácou vlády kancelárky Merkelovej.



Minimálne zmeny priniesol prieskum v oblasti preferencií jednotlivých parlamentných strán. CDU sa teší podpore 31 percent opýtaných (-1), sociálni demokrati z SPD 18 percent, AfD 15 percent, liberáli z FDP ôsmich percent, zelení 13 percent, to všetko rovnako ako pred mesiacom. Jedinou stranou, ktorá si o percento polepšila, je Ľavica so ziskom desiatich percent.