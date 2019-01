Merkelová: Nemecko nesie zodpovednosť za zločiny nacistov v Grécku

Merkelová je na oficiálnej návšteve Grécka prvýkrát od roku 2014. Vo štvrtok, keď do Grécka pricestovala, sa v Aténach konal protest proti jej návšteve, ktorý prerástol do násilností.

Atény 11. januára (TASR) - Nemecko uznáva svoju zodpovednosť za zločiny spáchané nacistami v Grécku v čase druhej svetovej vojny. Počas svojej návštevy v Aténach to v piatok vyhlásila nemecká kancelárka Angela Merkelová. Dodala, že Nemecko si je vedomé historickej zodpovednosti za "utrpenie" spôsobené nacistami v Grécku.



Merkelová je na oficiálnej návšteve Grécka prvýkrát od roku 2014. Vo štvrtok, keď do Grécka pricestovala, sa v Aténach konal protest proti jej návšteve, ktorý prerástol do násilností.



Dávnu debatu o finančných reparáciách za škody spôsobené vojakmi nemeckej armády v Grécku počas okupácie v rokoch 1941-44 oživila tamojšia hlboká ekonomická kríza. Táto záležitosť sa pritom už v roku 1960 riešila uzavretím príslušnej dohody Nemecka s vládami viacerých európskych štátov.



Agentúra AFP v piatok citovala vyhlásenie gréckeho prezidenta Prokopisa Pavlopulosa, ktorý na stretnutí s Merkelovou označil reparácie za škody spáchané počas druhej svetovej vojny Nemcami v Grécku za "právne nevyriešené".



Vyhlásil tiež, že Grécko sa nezrieka svojho nároku na kompenzácie od Nemecka. Dodal, že "to možno legálne vyriešiť na európskej úrovni". Pozíciu svojej krajiny v tejto veci Pavlopulos označil za "historicky správnu".



Grécka parlamentná komisia vydala pred tromi rokmi správu, v ktorej odhadla výšku vojnových škôd na 289 miliárd eur. Berlín však považuje kauzu vojnových reparácií za uzavretú.



Nemecko spolu s bulharskou armádou podniklo 6. apríla 1941 útok na Grécko a Juhosláviu, pričom za pomoci Talianov sa útočiacim armádam podarilo zabrániť, aby sa Gréci spojili s Juhoslovanmi. Nemecké jednotky prerazili do Grécka 7. apríla a Atény obsadili 27. apríla. Porazená grécka armáda sa stiahla na ostrov Kréta, odkiaľ ju však nemecké jednotky vyhnali na sever Afriky.



Nemci počas okupácie vykupovali od domácich obyvateľov potraviny za mimoriadne nízke ceny. Spojenci následne uvalili blokádu na dovoz potrebného tovaru, čo malo za príčinu hladovanie a smrť tisícok Grékov.



Okupanti z Bulharska sa okrem toho snažili o asimiláciu Grékov, Nemci zasa vyvraždili takmer všetkých Židov v meste Solún.



Grécko bolo okupované do roku 1944. Boje však pokračovali ešte do roku 1949 občianskou vojnou medzi stúpencami kráľovstva a komunistami.