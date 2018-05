Merkelová: Nemecko sa naďalej drží jadrovej dohody s Iránom

Angela Merkelová konštatovala, že jadrová dohoda určite nie je ideálna.

Berlín 16. mája (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová si myslí, že by nebolo správne zrušiť jadrovú dohodu s Iránom. Povedala to v stredu v Spolkovom sneme počas rozpravy k návrhu rozpočtu, informuje agentúra AP.



Rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa odstúpiť od dohody označila za jednu zo série "znepokojivých správ" z posledného obdobia. Ďalšími takýmito udalosťami boli podľa nej chemické útoky v Sýrii, násilie v pásme Gazy či každodenné porušovanie prímeria na Ukrajine.



Merkelová konštatovala, že jadrová dohoda určite nie je ideálna. Zároveň zdôraznila, že Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) potvrdila, že Irán dodržiava jej podmienky, preto "v súčasnej situácii nie je správne zrušiť túto dohodu".



"Napriek všetkým problémom, ktoré v súčasnosti máme, transatlantické vzťahy sú a zostávajú mimoriadne dôležité," povedala Merkelová.



K dohode o jadrovom programe dospeli Irán a šesť veľmocí - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - 14. júla 2015. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, Európskej únie i Spojených štátov voči Iránu výmenou za to, že islamská republika dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.



Dohoda platí do roku 2025, no niektoré časti, vrátane prísnejších kontrol medzinárodnými pozorovateľmi, sa majú uplatňovať do roku 2040.



Americký prezident Donald Trump oznámil odstúpenie Spojených štátov od predmetnej dohody 8. mája s tým, že Washington zároveň obnoví sankcie voči Iránu.