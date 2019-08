Merkelová: Nemecko zvyšuje výdavky na obranu vo vlastnom záujme

V Nemecku sa nachádza najväčší kontingent amerických síl v Európe a po Japonsku druhý najväčší na svete.

Berlín 14. augusta (TASR) - Nemecko chce v budúcnosti vynakladať viac prostriedkov na obranu vo vlastnom záujme, a nie na základe nátlaku zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Kancelárka Angela Merkelová to vyhlásila v stredu v Berlíne po stretnutí s litovským prezidentom Gitanasom Nausédom.



"Nie je to akási úloha a už vôbec nepochádza z éry prezidenta Trumpa, ale je to niečo, o čom sme rozhodli za (bývalého amerického) prezidenta (Baracka) Obamu, a jemu tiež treba byť zaviazaný," povedala podľa agentúry DPA šéfka nemeckej vlády.



Súčasné výdavky Nemecka na obranu dosahujú i napriek výraznému zvyšovaniu v uplynulých rokoch 1,36 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), čo zďaleka nedosahuje dvojpercentný cieľ stanovený NATO. Spolková vláda ohlásila ďalšie zvyšovanie týchto výdavkov, aby do roku 2024 stúpli na 1,5 percenta HDP.



"To je mimochodom aj v našom vlastnom záujme, aby som to povedala úplne jasne," zdôraznila Merkelová, pričom poukázala na úlohu Nemecka v NATO ako druhého najväčšieho prispievateľa do misií.



Americký veľvyslanec v Nemecku Richard Grenell minulý týždeň kritizoval hostiteľskú krajinu za neplnenie záväzkov súvisiacich s výdavkami na obranu a opätovne pohrozil stiahnutím amerických jednotiek z jej územia. "Je to doslova hanebné, keď si predstavíte, že americký daňový poplatník musí stále platiť za viac ako 50.000 Američanov v Nemecku, pričom Nemci si svoj (rozpočtový) prebytok míňajú na domáce programy," povedal Grenell v rozhovore pre DPA.



V Nemecku sa nachádza najväčší kontingent amerických síl v Európe a po Japonsku druhý najväčší na svete. Počas júnovej návštevy poľského prezidenta Andrzeja Dudu vo Washingtone však Trump naznačil, že by mohlo dôjsť k redislokácii amerických jednotiek z Nemecka do Poľska.