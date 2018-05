Merkelová získala ocenenie za úsilie k mierovému spolužitiu národov

Nemecká kancelárka sa vo svojom prejave okrem iného dotkla i problematiky migrácie a názorov na prijímanie migrantov, ktoré rozdeľujú Európu.

Assisi 12. mája (TASR) - Európa musí konať viac, aby sa ukončila vojna v Sýrii. Nemecká kancelárka Angela Merkelová to povedala v sobotu v talianskom meste Assisi, kde si prevzala ocenenie Lampa mieru za úsilie smerujúce k mierovému spolužitiu národov, informovala agentúra Reuters.



Podľa Merkelovej slov sa v Sýrii odohráva "jedna z najväčších humanitárnych tragédií našich čias". Politici by tak podľa nej mali konať ešte viac, aby dospeli k jej ukončeniu. Zhodnotila v prejave po tom, ako prijala ocenenie od františkánskeho rádu z talianskej Baziliky sv. Františka v Assisi, ktorí túto cenu udeľuje.



Merkelová podľa rádu získala toto ocenenie za svoje "zmierovacie úsilie vo svojom rodnom Nemecku a Európe, ktoré vedie k mierovému spolužitiu národov".



"Ten konflikt sa stal konfliktom regionálnych záujmov a konfliktom náboženstiev. Preto dnešné ocenenie mne a mnohým ďalším európskym lídrom pripomína, že by sme sa mali viac zapájať do jeho riešenia," povedala v rodisku sv. Františka v bazilike, ktorej fresky na stenách vytvoril taliansky majster Giotto di Bondone z obdobia rannej renesancie.



Rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa odstúpiť od jadrovej dohody s Iránom podľa Merkelovej situáciu na Blízkom východe "ešte viac sťažilo".



Aktuálne vojenské aktivity medzi Izraelom a Iránom sú podľa nej dôvodom na obavy. "Mier nie je možné dosiahnuť bez spravodlivosti."



"Hľadanie mieru a zmierenia, nezávislého od jej náboženstva a svetovej vízie, je základnou a nevyhnutnou úlohou politiky," zdôraznila politička.



Merkelová sa vo svojom prejave okrem iného dotkla i problematiky migrácie a názorov na prijímanie migrantov, ktoré rozdeľujú Európu. "V Európskej únii by mala byť vždy prítomná tolerancia," dodala.



Dlhoročná nemecká kancelárka sa pridala k ďalším laureátom tohto mierového ocenenia, ako sú bývalý poľský prezident Lech Walesa, tibetský duchovný vodca dalajláma, zosnulý izraelský prezident Šimon Peres a kolumbijský prezident Juan Manuel Santos.