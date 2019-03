Merkelová: Odklad EÚ povolí, ak Británia odsúhlasí dohodu o vystúpení

Britská premiérka Theresa Mayová požiadala v stredu EÚ o odklad brexitu z 29. marca na 30. júna.

Brusel 21. marca (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok uviedla, že bude "do poslednej chvíle" pracovať na tom, aby Británia nevystúpila z EÚ bez dohody. Merkelová to povedala v prejave k poslancom Spolkového snemu pred odchodom na summit EÚ, ktorý sa vo štvrtok začne v Bruseli.



Kancelárka ďalej uviedla, že predstavitelia členských krajín Európskej únie by mohli súhlasiť s krátkym posunom vystúpenia z EÚ v princípe len v takom prípade, že by britský parlament schválil na budúci týždeň dohodou o brexite, ktorú už v minulosti dvakrát odmietol. Ak sa tak ale nestane, môže byť podľa jej slov potrebný ešte pred odchodom Británie mimoriadny summit EÚ.



Merkelová vo štvrtok v prejave k poslancom konštatovala, že Nemecko už zavádza "najdôležitejšie mimoriadne opatrenia" zamerané na zmiernenie dopadov prípadného brexitu bez dohody. "Napriek opatreniam, ktoré sme podnikli, budeme pracovať do posledného dňa — do poslednej hodiny —, aby sme zaistili, že tieto núdzové plány sa nezrealizujú," povedala kancelárka.



K možnému odkladu brexitu sa ešte pred začiatkom summitu EÚ vyjadrila aj litovská prezidentka Dalia Grybauskaite. Tá verí, že lídri EÚ budú s odkladom súhlasiť. EÚ bude podľa jej slov "určite ochotná pomôcť (britskej premiérke) v komunikácii s britským parlamentom". Grybauskaite v rozhovore pre litovský telerozhlas LRT dodala, že Litva odklad určite podporí.



Britská premiérka Theresa Mayová požiadala v stredu EÚ o odklad brexitu z 29. marca na 30. júna. Zdôraznila, že pokiaľ bude stáť na čele britskej vlády, dlhší odklad nepripustí. Lídri ostatných 27 členských štátov Únie teraz môžu o Mayovej žiadosti rozhodnúť na aktuálnom summite EÚ.



Britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt vo štvrtok uviedol, že EÚ by mohla na budúci týždeň zvolať mimoriadny summit, aby Británii umožnila odklad brexitu, avšak s potenciálne nepríjemnými podmienkami, ako napríklad usporiadaním ďalšieho referenda o tejto otázke. Takúto možnosť by však podľa Hunta britský parlament pravdepodobne nepodporil.