Merkelová opäť obhajovala svoju migračnú politiku

Stralsund 13. augusta (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok opäť obhajovala svoje rozhodnutie zo septembra 2015, keď otvorila nemecké hranice pre utečencov a migrantov, ktorí uviazli v Maďarsku. Informovala o tom agentúra DPA.



Merkelová vo svojom prvom vystúpení po skončení dovolenky priznala, že uvedené rozhodnutie spôsobilo jej vláde komplikácie. Stále si však myslí, že išlo o správny krok.



"Napriek tomu by som stále trvala na tom, že to, že sme pomohli v situácii humanitárnej núdze, bolo správne," vyhlásila kancelárka na občianskom fóre denníka Ostsee-Zeitung v meste Stralsund v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko.



Nemecko sa podľa jej slov nemôže starať len o vlastný blahobyt, ale aj o to, čo prospieva medzinárodnému spoločenstvu. "Nemôžme myslieť len na samých seba," zdôraznila. Kancelárka označila zachraňovanie migrantov v Stredozemnom mori za "prikázanie ľudskosti", kritizovala ale pašerákov a prevádzačov, ktorí migrantom pomáhajú dostať sa do Európy.



Merkelová reagovala aj na výčitky miestneho politika krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD). Ten vyhlásil, že kancelárka svojou migračnou politikou rozdelila krajinu a v mene tolerancie ju doviedla k diktatúre.



Kancelárka mu odvetila, že skutočnosť, že svoju otázku jej mohol položiť bez obáv o vlastnú bezpečnosť, hovorí sama za seba. Okrem toho si Merkelová podľa vlastných slov nemyslí, že by poslanci AfD sediaci v parlamente mali zábrany povedať jej svoj názor.