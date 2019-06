Merkelová podporila cieľ uhlíkovej neutrality do roku 2050

Áno, vyvinieme na seba tlak. Chceme byť do roku 2050 klimaticky neutrálni, uviedla politička Kresťanskodemokratickej únie (CDU).

Dortmund 22. júna (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa prihlásila k cieľu dosiahnutia tzv. uhlíkovej neutrality do roku 2050. Na podujatí Nemecké evanjelické cirkevné dni v Dortmunde označila tiež za dobré, že mládež politikov "vytrhla" z doterajšieho tempa a naliehavosť ochrany klímy je teraz zreteľnejšou. Informovala o tom agentúra DPA.



Nemecká spolková vláda sa podľa Merkelovej rozhodla povedať: "Áno, vyvinieme na seba tlak. Chceme byť do roku 2050 klimaticky neutrálni," uviedla politička Kresťanskodemokratickej únie (CDU).



Merkelová sa vyjadrila k diskusii o tejto záležitosti vo svojej krajine: "Tí, ktorí si myslia, že máme ešte trocha času, často hovoria: 'Veď máme len dve percentá emisií celého sveta.' Tu je potrebné namietať: 'Po prvé, máme aj len jedno percento obyvateľov. Po druhé, Nemecko ako priemyselná krajina produkuje CO2 (oxid uhličitý) už veľmi dlho. Má preto aj osobitnú povinnosť byť v tomto priekopníkom'," zdôraznila.



"Mám povedať Libérii, že majú byť klimaticky neutrálni, keď nemajú ani elektrinu? To je cynické. My musíme byť priekopníkmi," dodala.



V otázkach zahraničnej politiky Merkelová varovala krajiny, aby sa neizolovali od medzinárodného spoločenstva. "Na niektorých miestach sa zdá, že nedôvera bola vyhlásená za vládnu stratégiu. Bez dôvery ako základu nemôže medzinárodná politika uspieť," upozornila kancelárka, ktorá podľa DPA patrí k popredným zástancom multilateralizmu vo svetle rozhodnutí prezidenta USA Donalda Trumpa odstúpiť od parížskej klimatickej dohody i jadrovej dohody s Iránom.



Merkelová sa v príhovore vyslovila aj za pokojné riešenie krízy medzi USA a Iránom po zvýšení napätia v regióne Perzského zálivu. "Hovorím, že to nemôže byť len nádej, ale že na tom treba s maximálnou vážnosťou pracovať. S môjho pohľadu musí dôjsť k politickému riešeniu," uviedla.



Táto téma sa podľa kancelárky bude určite rozoberať aj na budúcotýždňovom summite skupiny G20 v japonskej Osake, a to aspoň na bilaterálnych rozhovoroch. Sama je odhodlaná zasadzovať sa za diplomatické riešenie, dodala.