Angela Merkelová pricestovala na návštevu Poľska

Varšava 2. novembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová navštívila v piatok poľskú metropolu Varšava. Na slávnostnom podujatí pred rokovaním oboch vlád ju privítal poľský premiér Mateusz Morawiecki.



Rozhovory prichádzajú na pozadí určitého napätia medzi oboma susediacimi štátmi, pričom mnohí Poliaci sú stále roztrpčení z nemeckej okupácie svojej krajiny počas druhej svetovej vojny. Nacisti vtedy spôsobili v Poľsku rozsiahle materiálne škody a zavraždili milióny obyvateľov. Varšava preto požaduje od Berlína miliardy eur odškodného.



Poľskí činitelia podľa agentúry AP tvrdia, že Nemecko dlhuje Poľsku približne 743 miliárd eur. Nemecko však trvá na tom, že požiadavky Poľska nemajú právny základ.



Ďalšou kľúčovou otázkou, ktorá zaťažuje vzájomné vzťahy, je nemecko-ruský plynovod Severný prúd 2. Varšava totiž tvrdí, že tento plynovod poskytne Rusku príliš veľkú kontrolu nad dodávkami energie do Európy, čo poškodí najmä Poľsko a Ukrajinu. Hovorkyňa poľskej vlády potvrdila, že táto problematika bude súčasťou rokovaní.



Berlín je nespokojný so zmenami, ktoré poľská vládnuca konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS) uskutočnila v justičnom systéme krajiny, čo podľa Európskej únie a iných podkopáva nezávislosť súdov v Poľsku. Poľská vláda tvrdí, že sa iba usiluje o reformu skorumpovaného a neúčinného justičného systému.



V piatok popoludní sa Merkelová stretne s lídrami dvoch opozičných strán - Občianskej platformy (PO) a menšej Poľskej ľudovej strany (PSL), ktoré spolu s jej Kresťanskodemokratickou úniou Nemecka (CDU) patria v Európskom parlamente do Európskej ľudovej strany (EPP). Poslednou zastávkou kancelárky vo Varšave bude hrob neznámeho vojaka.



Merkelová v pondelok oznámila, že plánuje v decembri odstúpiť z postu predsedníčky svojej strany, avšak nemeckou kancelárkou hodlá zostať do nasledujúcich riadnych volieb.