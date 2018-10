Merkelová pricestuje v piatok do Prahy, bude rokovať s Babišom

Dôvodom Merkelovej návštevy ČR sú spomienkové podujatia pri príležitosti 100. výročia vzniku bývalého Československa.

Berlín/Praha 22. októbra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová odcestuje v piatok do Prahy, kde sa v poludňajších hodinách stretne s českým premiérom Andrejom Babišom.



V Berlíne o tom v pondelok informoval hovorca nemeckej spolkovej vlády Steffen Seibert, uviedlo internetové vydanie denníka Die Welt. Podľa jeho slov sú dôvodom Merkelovej návštevy ČR spomienkové podujatia pri príležitosti 100. výročia vzniku bývalého Československa.



V piatok bude v českej metropole rokovať aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, a to s prezidentom Milošom Zemanom. V sobotu by sa mal Macron stretnúť aj s predsedom vlády ČR Babišom.



V hlavnom meste ČR si hlavy oboch nástupníckych štátov ČR a SR, Miloš Zeman a Andrej Kiska, pripomenú okrúhle výročie v nedeľu.