Merkelová pristúpila na Seehoferovu lehotu ohľadne hraničných kontrol

Berlín 18. júna (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová akceptovala dvojtýždňovú lehotu, ktorú stanovil minister vnútra Horst Seehofer vo vzájomnom spore ohľadne azylovej politiky. Agentúra DPA o tom informovala po pondelkových rokovaniach predsedníctiev Merkelovej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) a sesterskej Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU) na čele so Seehoferom.



Šéfka spolkovej vlády chce podľa vlastných slov nájsť do konca júna riešenie sporu s CSU, ktorého predmetom je sprísnenie hraničných kontrol a vracanie časti prichádzajúcich migrantov priamo z hraníc Nemecka. Vyjadrila sa tak po tom, ako minister vnútra a predseda CSU čiastočne ustúpil od zámeru využiť svoje právomoci v danej oblasti i bez jej súhlasu.



Podľa Merkelovej musia byť zosúladené záujmy Nemecka a európskych partnerov, čo znamená, že nechce, aby bolo o vracaní migrantov z hranice rozhodnuté jednostranne a na úkor tretích krajín. Dodala, že spoločným cieľom CDU a CSU, ktoré v Nemecku vládnu spolu so sociálnymi demokratmi v rámci tzv. veľkej koalície, je lepšie riadiť migráciu do Nemecka a výrazne znížiť počet prichádzajúcich migrantov.



Seehofer predtým podľa zdrojov DPA uviedol, že nemecké orgány začnú vracať priamo z hraníc iba tých migrantov, ktorí majú zákaz vstupu do Nemecka. V prípade iných skupín migrantov však majú uplatňovať takýto postup až vtedy, ak sa nenájde širšie riešenie migrácie na úrovni EÚ.



Predstavitelia CSU minulý štvrtok pohrozili Merkelovej, že ak do pondelka nepristúpi na ich líniu v oblasti azylovej politiky, minister vnútra rozhodne v rámci svojich právomocí i bez jej súhlasu. Podľa medializovaných informácií išlo o vracanie migrantov z hraníc v prípadoch, keď ich žiadosti o azyl v Nemecku už raz zamietli, sú evidovaní v iných štátoch EÚ, alebo prichádzajú bez dokladov totožnosti.



Merkelová je proti jednostranným krokom, ktoré by oslabili solidaritu v EÚ. Ako oznámila v pondelok, vrcholné grémiá CDU chce 1. júla, teda po nadchádzajúcom summite EÚ, informovať o stave rokovaní ohľadne dohôd s krajinami zaťaženými najviac migráciou, ako je Taliansko. Samotná CDU a následne aj celý blok CDU/CSU sa majú poradiť o ďalšom postupe bez toho, aby bolo "automaticky" zavedené spomínané vracanie migrantov zo štátnych hraníc.



Kancelárka v súvislosti s aktuálnym sporom taktiež poukázala na svoju právomoc usmerňovať politiku štátu, ktorá jej vyplýva z príslušného článku nemeckej ústavy.