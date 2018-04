Merkelová priznala problémy s antisemitizmom arabských utečencov

Nemecká kancelárka v rozhovore pre Kanál 10 okrem toho avizovala, že ešte tento rok navštívi Izrael, kde by sa chcela pokúsiť obnoviť zablokovaný mierový proces s Palestínčanmi.

Berlín 22. apríla (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v nedeľu priznala, že v Nemecku spôsobujú problémy antisemitské názory, ktoré zastávajú utečenci a migranti z arabských krajín. Informovala o tom agentúra DPA.



Nemecko zažíva "nový fenomén, v rámci ktorého utečenci a ďalšie osoby arabského pôvodu prinášajú do krajiny odlišnú formu antisemitizmu," uviedla Merkelová v rozhovore pre izraelskú televíziu Kanál 10.



Agentúra DPA v tejto súvislosti pripomenula, že v Nemecku v posledných týždňoch zaznamenali viacero antisemitských útokov, ktorých páchateľmi boli moslimovia. K poslednému z nich došlo v utorok v berlínskej štvrti Prenzlauer Berg, kde traja moslimovia zaútočili na dvojicu židov.



Podľa Merkelovej okrem toho Nemecko stále zápasí aj so staršími podobami antisemitizmu. Skutočnosť, že nemecká polícia musí stále chrániť židovské škôlky, školy a synagógy pritom označila za "deprimujúcu".



Nemecká kancelárka v rozhovore pre Kanál 10 okrem toho avizovala, že ešte tento rok navštívi Izrael, kde by sa chcela pokúsiť obnoviť zablokovaný mierový proces s Palestínčanmi.



Kritizovala pritom pokračujúcu výstavbu židovských osád, ktorá podľa nej neprispieva k riešeniu izraelsko-palestínskeho konfliktu na základe mierového spolužitia týchto dvoch štátov.