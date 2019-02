Merkelová protirečí Trumpovi: IS nie je ani zďaleka porazený

Trump v stredu 6. februára vyhlásil, že začiatkom budúceho týždňa očakáva oficiálne oznámenie, že koalícia bojujúca proti militantom IS znovu dobyla celé územie, ktoré predtým kontrolovali.

Berlín 8. februára (TASR) - Islamský štát (IS) nie je ani zďaleka porazený, ale naopak, po strate takmer celého územia, ktoré kedysi ovládal v Sýrii, sa mení na asymetrickú bojovú silu. V piatok to podľa tlačovej agentúry Reuters vyhlásila nemecká kancelárka Angela Merkelová.



Merkelovej výroky počas slávnostného otvorenia nového sídla nemeckej Spolkovej spravodajskej služby (BND) v Berlíne protirečili vyhláseniam amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého je extrémistická organizácia už porazená.



"Takzvaný Islamský štát bol našťastie vyhnaný zo svojho územia, ale nanešťastie to neznamená, že Islamský štát zmizol," povedala Merkelová. "Premieňa sa na asymetrickú bojovú silu. A to je, samozrejme, hrozba," zdôraznila.



Konzervatívna kancelárka dodala, že monitorovanie vývoja v Sýrii patrí k hlavným prioritám nemeckej zahraničnej rozviedky BND - ďalšou jej úlohou je vystopovanie počítačových hrozieb a falošných správ (fake news), teda dezinformácií, ktorých účelom je ovplyvňovanie demokratických volieb.



Trump v stredu 6. februára vyhlásil, že začiatkom budúceho týždňa očakáva oficiálne oznámenie, že koalícia bojujúca proti militantom IS znovu dobyla celé územie, ktoré predtým kontrolovali. Trump už vlani v decembri na Twitteri napísal, že extrémistická organizácia je "porazená".



Šéf Bieleho domu chce stiahnuť amerických vojakov zo Sýrie do konca apríla, avšak tento plán vyvolal poplach medzi európskymi spojencami. Tí sa obávajú, že Islamský štát sa v Sýrii znovu vynorí, ak nebude existovať spoľahlivý mierový plán na ukončenie občianskej vojny v krajine.



"K mieru v Sýrii vedie ešte dlhá cesta, ktorú musíme prejsť," povedala Merkelová. Političku si veľmi vážia mnohí z vyše 550.000 Sýrčanov, ktorí získali útočisko v Nemecku práve vďaka nej. Merkelová sa totiž v roku 2015 rozhodla otvoriť hranice krajiny pre takmer milión uchádzačov o azyl.



V novom sídle BND bude pracovať 4000 pracovníkov tajnej služby, ktorí sa budú musieť presťahovať zo súčasnej lokality neďaleko Mníchova. Výstavba trvala vyše desať rokov a stála viac ako 1,4 miliardy eur, informovali nemecké médiá.



Sídlo stojí v berlínskej mestskej časti Mitte, rozkladá sa na desiatich hektároch pôdy a je v ňom 260.000 štvorcových metrov kancelárskych priestorov.