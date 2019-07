Merkelová: Reformovanie EÚ by nemalo zablokovať rozšírenie o balkán

Témou piatkových rozhovorov v Poľsku sú okrem iného prístupové rozhovory s Albánskom a Severným Macedónskom.

Poznaň 5. júla (TASR) - Postoj francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, podľa ktorého Európska únia nemôže prijať ďalších členov, pokým nezefektívni svoje riadiace mechanizmy, nemusí znamenať odloženie vstupu balkánskych krajín. Uviedla to v piatok nemecká kancelárka Angela Merkelová.



Merkelová na summite lídrov západného Balkánu a EÚ v poľskej Poznani uviedla, že Macron má pravdu v tom, že je potrebné zlepšiť fungovanie Únie.



Podľa agentúry Reuters však dodala, že prístupový proces balkánskych krajín, medzi ktoré patria Albánsko, Srbsko, Čierna Hora a Severné Macedónsko, je dostatočne dlhý na to, aby sa zmienené dva ciele nedostali do kolízie.



"Súhlasím s názorom prezidenta Macrona, že pracovné mechanizmy EÚ musia byť zlepšené," povedala Merkelová. "Nevnímam to ako upustenie od prístupových rozhovorov."



Témou piatkových rozhovorov v Poľsku sú okrem iného prístupové rozhovory s Albánskom a Severným Macedónskom. Európska komisia odporúča otvorenie rokovaní o členstve s oboma krajinami, ministri zahraničných vecí štátov EÚ však na júnovej schôdzke rozhodnutie o termíne ich začatia odložili. Rozhodnutie o ich budúcnosti sa teraz očakáva v októbri.



Macron tento pondelok povedal, že odmietne akúkoľvek formu rozšírenia EÚ predtým, ako nastane hlboká reforma v oblasti jej fungovania.



Vysoká komisárka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová v máji varovala, že neúspech v súvislosti s čo najskorším začatím rokovaní môže podkopať stabilitu v regióne a odradiť od budúcich reforiem, pripomína agentúra AP.



Poľský prezident Andrzej Duda v úvode poznanského summitu povedal, že EÚ by mala ponúknuť krajinám západného Balkánu jasnú perspektívu členstva.



Takáto perspektíva podľa jeho slov zamedzí destabilizácii balkánskeho regiónu a dokáže životaschopnosť celého európskeho projektu. Politické rozhodnutie o ďalšom rozšírení Únie je obzvlášť dôležité v období nadchádzajúceho brexitu, zdôraznil Duda podľa agentúry DPA.