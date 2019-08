Merkelová sa na Islande stretla s tamojšou premiérkou K. Jakobsdóttir

Počas ich bilaterálnych rozhovorov obe líderky hovorili o klimatických zmenách, súčasných medzinárodných záležitostiach, EÚ a rodovej rovnosti.

Reykjavík 20. augusta (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v pondelok navštívila na Islande historický národný park Thingvellir, ktorý je lokalitou Svetového dedičstva UNESCO a nachádza sa neďaleko islandského hlavného mesta Reykjavík. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Jej hostiteľka, islandská premiérka Katrín Jakobsdóttir, uviedla, že je to "miesto našej kolektívnej pamäte", odkazujúc na to, že tento vulkanický park je takisto známy ako miesto prvého parlamentného zhromaždenia na Islande, ktoré sa konalo v roku 930.



Počas ich bilaterálnych rozhovorov obe líderky hovorili o klimatických zmenách, súčasných medzinárodných záležitostiach, EÚ a rodovej rovnosti.



Jakobsdóttir poznamenala, že Merkelová je "neoblomnou obrankyňou liberálnej demokracie v časoch, keď vidíme vzostup mnohých autoritárskych populistických hnutí". Merkelovú zároveň označila za príklad pre ostatné ženy v politike.



Kancelárka pricestovala na Island z Maďarska, kde s tamojším premiérom Viktorom Orbánom vzdala hold udalostiam spred 30 rokov, ktoré viedli k masovému exodu obyvateľstva z bývalej komunistickej Nemeckej demokratickej republiky (NDR).



Merkelová sa v utorok zúčastní na neformálnom stretnutí lídrov severských krajín, s ktorými bude diskutovať o klimatickej politike, ako aj európskych a medzinárodných otázkach.



Island momentálne predsedá Severskej rade, ktorá zahŕňa tiež Dánsko, Fínsko, Nórsko a Švédsko, ako aj poloautonómne územia ako Grónsko. Tri severské krajiny - Dánsko, Fínsko a Švédsko - sú zároveň členskými štátmi EÚ. Island a Nórsko nie sú súčasťou Únie, ale rovnako ako Dánsko sú členmi NATO.



Merkelová v utorok zavíta do geotermálnej elektrárne Hellisheidi. Island - známy svojimi sopkami a geologickou aktivitou - využíva geotermálnu silu na diaľkové vykurovanie a výrobu elektrického prúdu.