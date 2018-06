Merkelová sa stretla s Macronom, chcú sa dohodnúť na reformách EÚ

Lídri dvoch najväčších európskych ekonomík sa pokúsia dopracovať ku kompromisu medzi Macronovou odvážnou víziou veľkej zmeny EÚ a postojom Nemecka, ktorý je opatrnejší, najmä pokiaľ ide o financie.

Berlín 19. júna (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok privítala na rokovaniach francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona so zámerom vypracovať reformy, ktoré dokážu zastaviť "rozpad" EÚ, oslabenú populistickými silami a hlbokými nezhodami ohľadom imigrácie. Informovala o tom agentúra Reuters.



Lídri dvoch najväčších európskych ekonomík sa pokúsia dopracovať ku kompromisu medzi Macronovou odvážnou víziou veľkej zmeny EÚ a postojom Nemecka, ktorý je opatrnejší, najmä pokiaľ ide o financie. Merkelová i Macron zdôraznili, že blok sa musí na svetovom javisku naučiť stáť za svojimi záujmami v čase, keď americký prezident Donald Trump otvorene vyzýva EÚ na obchodnú vojnu, ako aj na súperenie v oblasti bezpečnosti a klimatickej politiky.



Lídri sa stretli v kancelárkinom vidieckom sídle Meseberg, ležiacom 65 kilometrov severne od Berlína. Pokúsia sa tu dohodnúť na spoločnom francúzsko-nemeckom postoji pred kľúčovým summitom EÚ, ktorý sa bude konať 28.-29. júna v Bruseli a kde vrcholní predstavitelia Únie prerokujú budúcnosť tohto bloku po brexite.



Merkelová a Macron čelia tvrdej opozícii zo strany nacionalistických a pravicových populistických síl vo svojich krajinách, ako aj v Taliansku, Rakúsku a niekoľkých východoeurópskych štátoch.



Francúzsky minister financií Bruno Le Maire varoval: "Európa je v procese rozkladu. Vidíme štáty, ktoré sa stáčajú dovnútra, snažiac sa nájsť národné riešenia problémov, ktoré si vyžadujú európsky prístup."



"Je nutné navrhnúť nový európsky projekt imigrácie, ekonomiky a financií, aby sa Európa konsolidovala vo svete, kde na jednej strane sú USA a na druhej Čína, pričom my sme chytení niekde v strede," dodal.



Merkelová a Macron sa dohodli na spoločných návrhoch rozsiahlej reformy EÚ



Nemecko a Francúzsko sa dohodli na spoločných návrhoch rozsiahlej reformy Európskej únie. K dohode dospeli na utorkovej schôdzke kancelárky Angely Merkelovej a prezidenta Emmanuela Macrona, ktorá sa konala na zámku Meseberg v nemeckej spolkovej krajine Brandenbursko neďaleko Berlína.



Informovala o tom šéfka nemeckej spolkovej vlády, ktorú citovala agentúra DPA.



Podľa jej slov - po stretnutí s najvyšším francúzskym predstaviteľom - sa otvára nová široká kapitola iniciatív pre Úniu, ale aj pre nemecko-francúzsku spoluprácu.



"Potrebujeme európske odpovede. A to nás vedie aj k tomu, že Európa musí nájsť svoje miesto v multilaterálnom svete," vyhlásila Merkelová. Európa by podľa nej mala zohrávať významnú úlohu pokiaľ ide o obranu hodnôt, názorov a blahobytu, a tiež pri ochrane životného prostredia a mieru vo svete.



Nemecká kancelárka zdôraznila význam spoločného európskeho riešenia azylovej a migračnej politiky. "Naším cieľom zostáva európska odpoveď na túto výzvu," podčiarkla. Zároveň pripustila, že spoločná európska azylová politika sa formuje len ťažko.



Francúzsko prisľúbilo Nemecku spoluprácu, uviedla Merkelová a poukázala i na jej pondelkové stretnutie s novým talianskym premiérom Giuseppem Contem. Cieľom je zlepšiť ochranu vonkajších hraníc Únie a posilniť Frontex, vyplynulo z jej slov.